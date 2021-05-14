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В Самаре началось благоустройство дворов

14 мая 2021 18:05
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В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города. На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях.

В Самаре стартовали работы по благоустройству дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города.

В Кировском районе жители 9 многоквартирных домов получат обновленные локации – это 5 дворовых территорий с площадками для занятий спортом, детскими игровыми комплексами и асфальтированными зонами для комфортного передвижения по следующим адресам:

- ул. Георгия Димитрова д. 37А,
- пр. Кирова, д. 235,
- ул. Победы, д. 131, 133, 135, 137,
- ул. Республиканская, д. 52,
- ул. Дальневосточная, 6, ул. Марии Авейде, д. 21.

На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях. Так, на улице Победы, 131-137 распланирована территория под площадки с антитравматическим прорезиненным покрытием и тротуарные дорожки, уже ведется подготовка основания для установки малых архитектурных форм. Ожидается, что в начале следующей недели подрядная организация приступит к их установке. Скоро здесь появится игровой комплекс для детей, спортивное пространство с турниками и теннисным столом, скамейки, урны. Далее в плане работ - благоустройство внутриквартальных проездов и устройство парковочных карманов.

Дизайн-проект территории формировался при участии жителей двора. Именно они решали, что хотят видеть в обновленном пространстве.

«Для нас это долгожданное событие. Во дворе у нас были качели и скамейки, которые уже пришли в негодность. Кроме того, наш двор достаточно большой, у многих соседей есть автомобили, которые негде было парковать», - поделилась жительница дома №131 по улице Победы Нина Соколова.

Работы ведутся с опережением графика. В соответствии с муниципальным контрактом завершение благоустройства планируется в середине августа 2021 года.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: благоустройство дворы Самара

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