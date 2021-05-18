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В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах

18 мая 2021 16:40
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В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах.

В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах в рамках кампании по подготовке к следующему отопительному сезону. В настоящее время к пяти участкам теплотрасс, которые были взяты в перекладку в первоочередном порядке , добавились еще два: по улице Мяги и в районе улиц Печерской/Авроры. Техническое перевооружение идет в штатном режиме, – отметили на совещании с участием представителей ресурсоснабжающих организаций, прошедшем в Департаменте городского хозяйства и экологии. 20 мая пройдет выездной штаб – комиссионно на месте будет дана компетентная оценка относительно темпов и качества работ там, где они уже ведутся.

В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах. Заменят рекордное количество труб - свыше 65 км. Возможность привлечь дополнительные средства появилась в связи с переходом в 2020 году в единую ценовую зону теплоснабжения. И Самара стала первым городом-миллионником, в котором внедряется современная модель теплоснабжения – так называемая «альткотельная». Ожидается, что к концу мая будут утверждены 5 дополнительных объектов, подлежащих ремонту.

Кроме того, сейчас город вступил в период перманентных гидравлических испытаний, которые продлятся по август. Предыдущие испытания прошли на Безымянской и Самарской ТЭЦ. Напомним, что они организуются для проверки работоспособности оборудования, которое компенсирует повышение и понижение температуры тепловой сети, а также для выявления дефектов трубопроводов и своевременного проведения ремонта.

«Сейчас имеется повреждение на улице Ташкентской в районе улицы Стара-Загора, где располагается рынок. Сегодня на совещании мною поставлена задача убрать все объекты несанкционированной торговли. Это необходимо, прежде всего, для устранения повреждения и обеспечения в полном объеме 15-го микрорайона горячей водой. Также есть значительное повреждение в центре города – по большей части ситуация касается улицы Красноармейской, возле въезда в Струковский сад. Временно без горячего водоснабжения будут здания в границах улиц Красноармейской, Максима Горького, Венцека, Куйбышева, Алексея Толстого. Работы сложные, их проведут до 24 мая», – рассказал Владимир Василенко.

На совещании детально обсудили возможности восстановления подачи горячей воды для микрорайонов 15 и 15А. Так, снос более десятка незаконных торговых павильонов, находящихся на теплосетях, ориентировочно будет организован в четверг. Возможно, что уже к концу недели жилые дома и учреждения социальной сферы будут обеспечены ресурсом.

Ранее после проведенных гидравлических испытаний горячую воду вернули порядку 130 зданий, находящихся в 13-м и 14-м микрорайонах.

Кроме того, на совещании профильным предприятиям и управляющим организациям поручено активизировать покос сорной и аллергенной травы. Помимо этого, на всех «видовых» (туристических) маршрутах сухие деревья должны убрать в срок до 30 мая.

 

Фото: администрация Самары

Теги: работы на теплосетях Самара

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