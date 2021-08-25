В Самаре на завершающей стадии находятся работы по благоустройству дворов

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В Самаре на завершающей стадии находятся работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. В этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» во всех районах Самары преображается порядка 50 дворовых территорий.

В Промышленном районе Самары в этом году обновление коснулось 31 дворовой территории в рамках действующих программ по благоустройству. По программе «Формирование комфортной городской среды» близятся к завершению работы по преображению 11 дворовых территорий, в 18 дворах появятся новые элементы благоустройства в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», Губернаторский проект «СОдействие» реализуется в 2 дворах. Помимо этого, в 50 дворах Промышленного района в текущем году обновляются внутриквартальные проезды с обустройством парковочных карманов за счет средств Министерства транспорта.

Так, на Димитрова, 87 уже завершены работы по обновлению внутриквартальных проездов, расширили пространство для парковочных карманов. Уложили новое асфальтовое покрытие и на придомовой территории, обустроили тротуарные дорожки и ограждения площадки, установили освещение.

Благоустройство стало возможным при активном участии жителей двора. Самарцы сами решают, как будет выглядеть обновленный двор: требуется ли озеленение и устройство парковочных карманов, какие малые архитектурные формы установить на детской и спортивной площадках, где будут расположены зоны для отдыха жителей.

По словам жителя дома №87 по улице Георгия Димитрова Михаила Первухина, как только был сформирован новый совет многоквартиного дома, началась активная подготовка документов для участия в одной из действующих программ.

«Наши внутриквартальные проезды давно требовали ремонта, жители парковались на тротуарах, здесь были старые детские качели и теннисный стол, пришедший в негодность, - поделился Михаил Первухин. – Благодаря нашей сплоченности осень мы будем встречать в обновленном дворе! Работы еще не завершены, но наш двор уже выглядит уютным и ухоженным».

Как рассказал представитель подрядной организации Сергей Боровиков, работы выполнены на 80 процентов, до 31 августа дворовая территория будет сдана в эксплуатацию.