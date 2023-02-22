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Прогнозы синоптиков оправдались: снег продолжал укрывать самарские улицы на протяжении минувшей ночи, перерывы между осадками сократились и утром их интенсивность возросла. За сутки выпало 14 мм. С учетом осложнения погодных условий в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков. Так, если в ночную смену на улично-дорожной сети были задействованы 125 рабочих, то в дневную заняты 274 уборщика. За 2 смены количество спецтехники, работающей только на проезжих частях и прилегающих территориях, превышает 400 единиц.

Сегодня днем на городские территории (на дороги, бульвары, набережную, в скверы, парки, на внутриквартальные и дворовые участки) выведено 310 снегоуборочных машин и 3 383 уборщика, включая дворников.

На утреннем совещании Главе Самары Елене Лапушкиной доложили, что к началу новой рабочей смены благодаря автопоезду по основному ходу очищены ключевые городские дороги – проспект Ленина, улицы Гагарина, Тухачевского, XXII Партсъезда и другие. Продолжается уборка на посадочных площадках общественного транспорта, тротуарах, лестничных маршах, в периметрах пешеходных переходов и на подходах к ним. Однако Глава города отметила, что привычному движению мешает наледь, которая остается под снегом как на проезжей части, так и на тротуарах.

«Поставила задачу усилить противогололедную обработку и последующую очистку улично-дорожной сети. Снегопад будет идти несколько дней. Впереди выходные и праздничные дни, но профильные службы продолжают трудиться. За главами районов по-прежнему – координация работ, – подчеркнула Елена Лапушкина. – Особенно много замечаний стало появляться по очистке кровель от снега и наледи. Главам районов, руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, подрядных организаций поставила задачу уделять этому больше внимания».

Непрерывно организован контроль за выходом техники и персонала, соблюдением технологии очистки и объемами работ.

«В этот период, пока идет снегопад, в соответствии с требованием по содержанию дорог основная задача – обеспечить возможность проезда транспорта, для чего используются в основном плужно-щеточные дорожно-коммунальные машины. Сегодня днем среди задействованной техники их порядка трети. Там, где движение многополосное, выводятся автопоезда. Как правило, они формируются из 3-7 плужно-щеточных машин. Следуя друг за другом уступом, такой «караван» может обеспечить быструю расчистку участков по всей ширине, включая прилотковые зоны. Но это, конечно, при условии, что обочины не заставлены личным транспортом горожан. Далее, автопоезда спецтехники делятся и расходятся для работы на перекрестных, более узких улицах. Важно не допустить длительного скопления снега на проезжей части, образования снежных и ледяных накатов. Здесь к выполнению задач подключаются противогололедные материалы», – пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

В приоритетном порядке расчистка ведется на инфраструктурно значимых дорогах, улицах с напряженным трафиком, маршрутами общественного транспорта. Также на особом контроле находятся подъезды к учреждениям образования, медицины и другим социальным объектам.

«В снегопад очень важно не останавливать патрульную очистку дорог еще и потому, что в соответствии с требованием национальных стандартов на проезжих частях не допускается наличие снежной массы, превышающей по высоте 2 сантиметра. Поэтому с учетом интенсивности снегопада рассчитывается время прохождения патрульных колонн автопоездов. Предусмотрена и плановая патрульная очистка тротуаров, когда техника со щеточным оборудованием прочищает путь для пешеходов. Отдается предпочтение малогабаритным машинам – их сегодня порядка 40 единиц. Также незаменим ручной труд, особенно на остановочных площадках. А полная зачистка участков улично-дорожной сети производится уже после того, как снегопад прошел. Далее делается акцент на работе грейдеров, погрузчиков, самосвалов для вывоза накоплений», – добавил Виктор Ненашев.

В связи с усилением снегопада в ночь на 22 февраля управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районные службы благоустройства также сконцентрировали свои ресурсы на уборке территорий от снега и наледи. Такую задачу они получили в ходе установочных совещаний, прошедших во внутригородских районах накануне. Ответственным службам было поручено проверить готовность и исправность техники, наличие достаточного количества дворников, а также предусмотреть возможность наращивания ресурсов в условиях интенсивного снегопада.

Сегодня с раннего утра в первую очередь обеспечивается расчистка входных групп подъездов, отмосток, тротуарных дорожек и дворовых проездов для комфортного передвижения горожан. Дворники и техника районных МБУ задействованы в уборке лестничных спусков, внутриквартальных проездов, других незакрепленных территорий.

В частности, в Промышленном районе Самары сегодня во дворах работают 18 единиц спецтехники, 548 дворников, а также 15 уборщиков от МБУ «Промышленный» и подрядной организации.

«Февраль в этом году не дает расслабляться коммунальным службам, мы при необходимости обеспечиваем бесперебойную работу всех ответственных организаций на закрепленных за ними территориях. Сегодня погодные условия обязывают нас усиливать ресурсы, чтобы обеспечить максимальную расчистку территорий от снега. Активная работа будет проводиться и в грядущие праздничные дни, – рассказал Глава Промышленного внутригородского района Самары Данил Морозов. – Все службы начали работу с 6 утра. Особое внимание уделяем расчистке выходов из подъездов, пешеходным дорожкам, также следим за обеспечением свободного доступа к школам, детским садам, медицинским учреждениям».

В Ленинском районе сегодня к работе приступили 165 дворников, в механизированной уборке территорий задействовано 10 единиц спецтехники.

«Качество и оперативность уборки территорий от снега и наледи – в приоритете. При участии моих заместителей, управляющих микрорайонами контролирую работу управляющих организаций, нашего районного МБУ. Все замечания фиксируем, недобросовестные организации понесут ответственность. При необходимости прошу жителей оставлять сообщения на наших страничках в социальных сетях, все замечания или пожелания видим, стараемся оперативно реагировать и отрабатывать – отметила Глава Ленинского внутригородского района Самары Елена Бондаренко. – В предстоящие праздничные дни также будет организовано обслуживание территорий надлежащим образом. Поручим ответственным организациям обеспечить выход необходимой техники и персонала».

Бригады для расчистки крыш от снега и наледи также работают во всех районах города. В Ленинском районе в работах «на высоте» сегодня задействовано 5 бригад в составе 15 человек, в Промышленном – 14 бригад. В первоочередном порядке работники направляются на потенциально опасные скатные кровли.

Стоит отметить, что ответственность за уборку снега и наледи с парапетов балконов (лоджий), кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений. При необходимости они могут обратиться за помощью в свою управляющую компанию.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Подчеркнем, что на районные администрации возложена обязанность проводить мониторинг состояния вверенных территорий и, более того, координировать работу всех профильных служб, включая свои МБУ, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН и дорожные службы.

Если ответственные организации проводят работы некачественно или несвоевременно, к ним могут быть применены меры административного воздействия. Государственная административно-техническая инспекция по благоустройству Самары и районные административные комиссии составляют материалы по фактам нарушений, которые затем направляются в ГЖИ или Прокуратуру для соответствующего реагирования.

За сутки для обработки улиц Самары истратили 443 т противогололедных материалов; на «полигоны» доставили 4 792 т снежных масс. Всего с начала сезона площадки складирования пополнились накоплениями в количестве 186 158,6 т накоплений.

Обращаем внимание горожан на то, что региональное МЧС объявило о желтом уровне погодной опасности. В условиях продолжающегося снегопада видимость может ухудшаться до 500–1000 м. Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть бдительными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и держать безопасную дистанцию.