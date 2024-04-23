В Самаре на Даче купца Головкина восстановили скульптуры слонов

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Реставрация «Дома со слонами» в Самаре находится в самом разгаре. Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн рассказал о ходе работ в своем Telegram-канале.

По его словам, реставраторы и проектировщики провели огромную работу, восстановив скульптуры слонов и нимфы в их первоначальном виде. Хинштейн отмечает, что сейчас «Дом со слонами» выглядит так, как его задумал, спроектировал и построил «Самарский Леонардо» Константин Головкин более века назад.

Власти города выделят средства на благоустройство прилегающей территории, а из федерального бюджета на реставрацию «Дома со слонами» было направлено 210 миллионов рублей.

Рядом с объектом культурного наследия планируется построить лестницу, ведущую к Волге, установить новые ворота, забор и автобусную остановку. Открытие «Дома Головкина», являющегося объектом культурного наследия федерального значения, запланировано на сентябрь текущего года. В нем будет работать школа молодых архитекторов СамГТУ, пишет ПроГородСамара.