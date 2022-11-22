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В Самаре монтируют светодиодные «фонтаны»

22 ноября 2022 18:37
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Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.

В Самаре продолжается подготовка к новогодним праздникам. В частности, город украшают зимними иллюминационными декорациями. Так, в настоящее время специалисты муниципального предприятия «Самарагорсвет» сосредоточили усилия на монтаже световых «фонтанов». Самый масштабный из них устанавливают на склоне у площади Славы. Здесь развернулись самые трудоемкие работы.

Сначала идет установка металлоконструкций каскадного «фонтана», который представляет собой инсталляцию из большого числа элементов, имитирующих волны. Затем на каркасе разместят светодиодные ленты с динамическим эффектом. Их общее число составит 66 штук. Кроме того, будут расставлены отдельные фигуры, которые дополнят композицию – они расположатся в основном по бокам и в верхней части. Общий вес составит около 16 тонн. Сюда всходят каркас, ленты, а также несколько стационарных конструкций и порядка 50 шаров, которые установят на каждом уровне склона. Монтаж самого большого в городе светодиодного «фонтана» планируется завершить уже в начале следующего месяца. 

В течение всего зимнего периода работа иллюминации будет контролироваться дежурной службой МП «Самарагорсвет». Для этого ведется постоянный мониторинг: проводится ежедневный объезд аварийными бригадами. Основной объем таких работ выполняется в ночное время. Помимо этого, действует механизм обратной связи с горожанами – диспетчеры отвечают на звонки от местных жителей, дают пояснения, при необходимости принимают соответствующие меры относительно функционирования иллюминации.

В настоящее время ведутся работы по установке иллюминации и в других частях города. Параллельно на деревьях закрепляют светящиеся гирлянды, занимаются консолями. Помимо основного каскадного «фонтана», город «подсветят» еще 11 «фонтанов». Они меньших размеров, но также не менее яркие и эффектные.

Специалисты поясняют, что «фонтаны» требуют особого внимания, потому что каждому нужна определенная последовательная сборка конструктива, на котором будут размещены световые фигуры. Например, есть элементы, которые просто привозятся и собираются на месте. Но в части установки «фонтанов» «фронт работ» шире – нужно заранее подготовиться, сделать постаменты, – прокомментировал главный инженер МП г. о. Самара “Самарагорсвет” Владимир Разумный. – «Фонтаны» будут подключаться для постоянного свечения поочередно, по мере готовности – после завершения монтажа и проверки путем тестового включения. В дальнейшем иллюминация будет работать синхронно с уличным освещением, согласно его графику. А он варьируется, в зависимости от продолжительности светового дня, наступления сумерек и рассвета.

На сегодняшний день, по всему городу задействовано порядка 12 бригад МП «Самарагорсвет», которые занимаются, в том числе, и новогодней иллюминацией. Светодиодные украшения будут радовать взоры горожан и гостей региональной столицы на протяжении всей зимы. 

 

Фото:    администрация Самары

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