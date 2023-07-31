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В Самаре качество работ на улице Шоссейной проверили специалисты и общественники

31 июля 2023 20:49
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В Самаре качество работ на улице Шоссейной проверили специалисты и общественники

В Самаре организована приемка объектов, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В настоящий момент выполняются визуальный, лабораторный и инструментальный контроль качества работ на улице Шоссейной, которая была отремонтирована в границах улиц Народной и Главной. Процесс приемки осуществляется непосредственно после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Оно устроено на площади около 2 000 кв. м.

Напомним, что улица Шоссейная – один из значимых объектов, обновляемых в текущем году по нацпроекту. Эта дорога ведет к поселку Сухая Самарка и микрорайону Волгарь, поселку 116-ый километр, соединяет города Новокуйбышевск и Самара.

«На улице Шоссейной трафик часто бывает интенсивным. Пробки, в том числе из-за  ям, постоянно влияли на эмоциональное состояние людей. Как только  горожане увидели, что на участке начался ремонт, стали перезваниваться, писать в социальных сетях, радуясь, что теперь нашу развязку приведут в порядок. Особенно важно то, что не просто отремонтировали локации с ямами, а взяли в работу проезжую часть по всей ширине. И когда все вернутся из отпусков и повезут своих детей в школы, в полной мере оценят благоустройство», – прокомментировала секретарь Общественной палаты г. о. Самара, руководитель  волонтерской общественной организации «Свежий ветер» Юлия Копылова.

Общественный контроль – неотъемлемая практика. Мнение общественности учитывается как при формировании перечня улиц для обновления в следующем году, так и непосредственно в процессе ремонтных работ и после их производства.

Специалисты также отмечают, что до ремонта на улице Шоссейной были сложности, связанные с высокой колейностью, т.к. участок очень загружен, по нему ездят и крупногабаритные транспортные средства. Все эти проблемы были устранены.

«Сначала выполнили фрезерование, затем работы с инженерными коммуникациями и устройство выравнивающего слоя. Только после этого рабочие уложили верхний слой покрытия. Использовали асфальтобетон повышенной прочности – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, который более вынослив к перепадам температур и плотному трафику. Гарантия на такое покрытие составляет 5 лет», – сообщил ведущий инженер ПТО ООО «ПСК» Андрей Гражданкин

 Контроль за темпами и качеством обновления улично-дорожной сети осуществляеся на каждом этапе производства работ, начиная с удаления изношенного слоя покрытия. В период ремонта проверяется асфальтобетонная смесь, причем и на заводе, и при доставке на объект, в том числе, контролируется температура смеси при укладке. Лабораторные исследования обязательны. Также следят за тем, чтобы основание дороги было сухим и полностью подготовленным. А после устройства нового дорожного полотна из готового покрытия отбирают керны. Измеряют толщину образцов, а также их исследуют в лаборатории на соответствие всем требуемым физико-механическим свойствам. Процедурой отбора занимаются не только подрядчики и представители МБУ «Дорожное хозяйство», но и надзорные органы. Стоит отметить, что подрядчик потом заделывает отверстия после кернения, для чего применяется та же асфальтобетонная смесь, которая использовалась при ремонте.

«После лабораторных испытаний, когда все нормативные показатели в норме,  куратор объекта подтверждает качество выполненных работ. Выполняется замер асфальтобетонного покрытия, проверяется его ровность с помощью специальной рейки. Мы берем на контроль и такие основные показатели, как высота люков и дождеприемников относительно нового покрытия. Согласно ГОСТу существуют определенные допустимые минимальные отклонения. Если смотровой люк или дождеприемник расположены выше или ниже нормативных значений, то компания-подрядчик устраняет недочеты за свой счет. Также кураторы совместно с подрядной организацией выходят на участок для  того, чтобы убедиться, что примыкания к данной улице, парковочные карманы находятся в хорошем состоянии. По объектам, ремонтируемым по нацпроекту, серьезных замечаний, как правило, нет. Подрядные организации понимают всю ответственность, которая возложена на них, исходя из требований к реализации нацпроекта», – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ 
 г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. 

На данный момент по дорожному нацпроекту в Самаре отремонтировано уже 36 дорог местного значения, при этом на 22 объектах закончена приемка. В августе она будет продолжена на оставшихся улицах. К оплате принимаются только те работы, которые выполнены качественно и в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта и требованиями к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подчеркнем, что качеству дорожной инфраструктуры, ее развитию повышенное внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, только в региональной столице в этом дорожно-строительном сезоне на средства нацпроекта приведут в нормативное состояние 42 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью 42,7 км.

 

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