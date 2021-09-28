В Самаре к 2023 году восстановят хоральную синагогу

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В Самаре осенью 2021 года начнут восстанавливать один из главных архитектурных шедевров - хоральную синагогу. В столице губернии прошел круглый стол, где подвели итоги проделанной работы и поделились дальнейшими планами.

Работы по возрождению архитектурного памятника намечены на 30 сентября. Позади сложный этап расчистки исторической основы здания от наслоений советской эпохи, которые привели к нарушению системы вентиляции и частичному поражению стен грибком. По словам главного раввина Самарской области Шломо Дойча вопросы с документами и проектами уже решены. Реставраторы планируют завершить все работы уже в 2023 году.

Этот проект стал частью культурного направления стратегии лидерства Самарской области, разработанной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Возрожденная синагога станет не только религиозным, но и важным культурным, просветительским и туристическим центром региона, сообщает ГТРК Самара.

"Символом возрождения шедевра архитектуры станет краеугольный камень, который установят у главного входа. Предстоит провести огромную работу по реставрации фасада и фактически заново восстановить синагогу внутри", - рассказал председатель региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев.

Фото: скрин видео