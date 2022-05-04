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В Самаре из-за реконструкции улицы XXII Партсъезда продлят проспект Карла Маркса

4 мая 2022 13:43
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В Самаре из-за реконструкции улицы XXII Партсъезда продлят проспект Карла Маркса

29 апреля городская дума Самары утвердила поправки в генеральный план города, в документе сказано, что магистраль "Центральная" должны протянуть до Куйбышевского района, выведя на левый берег реки Самара.

Трасса начнется от пересечения Кряжского шоссе и улице Уральской в Куйбышевском районе, она будет проходить по мосту через реку Самара и через весь город, сообщает "Обозрение".

Напомним, магистраль "Центральная" должна частично разгрузить Ново-Садовую и Московское шоссе, впервые о её строительстве заговорили в 1965 году. Кроме того, в эфире программы «Главная тема», на канале Россия 24 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что долгожданную трассу начнут делать уже в новом дорожном сезоне-2022.

Изначально первый участок артерии планировали построить до 2025 года. В 2024 году на эти цели заложено 3 млрд 330 млн рублей, а в 2025 году - 3 млрд 318 млн рублей. Также, самарцы выступили с предложением соединить магистраль "Центральную" с "Кошелев парком", пишет ГТРК Самара.

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