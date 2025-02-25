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В Самаре ищут подрядчика для высадки цветов в парках

25 февраля 2025 12:12
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В Самаре ищут подрядчика для высадки цветов в парках

В Самаре уже начали подготовку к весенним работам. В областной столице ищут подрядчика для высадки цветов в городских парках. Заявку опубликовали на сайте «Госзакупки».

Заявку на подбор подрядчика опубликовали МАУ «Парки Самары». В задачи специалистов войдет благоустройство и высадка декоративных цветов в четырех парках: в парке Победы, парке Гагарина, 50-летия Октября и в Струковском саду.

Для каждого пространства предусмотрены разные виды цветов и сроки на выполнение работ. Начальная цена контракта составила 5,2 млн рублей. Торги пройдут в начале марта, а к работам приступят в мае, пишет Самара-КП.

 

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