В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого

В областной столице объявили конкурс на выбор подрядной организации, которая будет обслуживать прилегающую территорию Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Он находится на улице Молодогвардейской, 222. Максимальная стоимость контракта — 18 млн рублей.

Согласно условиям, подрядчик должен выполнять работы до 30 сентября 2026 года. В обязанности войдёт уборка территории, подметание, очистка от снега и обработка реагентами в зимний период.

Также потребуется мытьё урн, скамеек и уборочной техники, вывоз мусора и снега, а летом – уход за газонами и зелёными насаждениями.

Аукцион назначен на 15 сентября 2025 года, пишет Самара-МК.