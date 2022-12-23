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В Самаре ищут подрядчика для ремонта клуба имени Дзержинского на пересечении улиц Пионерской и Степана Разина, сообщает RosTender.info .

Министерство культуры проводит открытый конкурс в электронной форме, прием заявок на участие открыт до 17 января. Обязательное условие – у будущего подрядчика должна быть лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. На подведение итогов выделят три дня.

С победителем заключат государственный контракт на 5,4 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Реставрация пройдет по проекту, разработанному ООО «Реста III». Ожидается, что она завершится к концу 2023 года.

Клуб имени Дзержинского был построен в 1932 году в стиле конструктивизм. Здание возвели по проекту архитекторов Леонида Волкова и Николая Телицына. До череды реконструкций интерьеры были отделаны деревом, гранитом и мрамором. В настоящее время здесь работает Культурный центр ГУВД Самарской области Концертный зал «Дзержинка».