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В Самаре хотят снести стадион «Восход»

7 июля 2025 15:37
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В Самаре хотят снести стадион «Восход»

Жители Самарской области продолжают заявлять о проблемах на странице главы региона во «ВКонтакте». Илья Ломов попросил заняться благоустройством территории Промышленного района. Речь идет об участке за Заводским шоссе по проспекту Кирова — там располагается стадион «Восход», пишет 63.ру.

«На проспекте Кирова, 85 давно разваливается заброшенный дворец спорта и стадион. Состояние у него плачевное. Заросли достигают таких масштабов, что уже перекрывают тротуар. Наркоманы, пьяницы и люди без определенного места жительства ежедневно проводят там время и спят. Вечером приходится там проходить и оборачиваться. Большая просьба заняться благоустройством этого стадиона. Сделать спортивную площадку. В этом районе есть школа и много детей. Уверен, что найдется большое количество желающих посетить будущий спортивный комплекс», — написал Илья Ломов и прикрепил фото заброшенного стадиона и «джунглей».

Министерство строительства Самарской области ответило жителю региональной столицы.

«На объект по адресу: проспект Кирова, дом 85 (стадион „Восход“) получено положительное заключение государственной экспертизы на демонтаж и последующее строительство нового сооружения на территории. Однако финансирование данного проекта на период с 2025 по 2027 год не запланировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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