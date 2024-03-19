В Самаре готовятся к проведению месячника по благоустройству города

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С 1 по 30 апреля 2024 года в региональной столице пройдет традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города.

Подготовительные работы начаты заблаговременно. В том числе они ведутся администрациями внутригородских районов, а также муниципальными предприятиями и подрядными организациями, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети, парков, скверов, бульваров, набережной. В частности, подрядчики уже позаботились о привлечении дополнительных рабочих на период месячника.

На следующей неделе соберутся участники штаба месячника, и в дальнейшем такие заседания в профильном департаменте будут проводиться еженедельно. Вопросы, требующие оперативных решений, будут брать в работу незамедлительно.

Стоит отметить, что всего в ходе месячника по благоустройству предстоит привести в порядок порядка 42 млн кв. м территорий города:

- 12,7 млн кв. м автомобильных дорог и элементов их обустройства (проезжая часть, газоны, тротуары);

- 5,72 млн кв. м территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- 23,58 млн кв. м территорий внутригородских районов.

В уборке организаторы намерены задействовать до 337 тысяч человек, вывезти до 50 тысяч кубометров мусора.

Графики работ будут формироваться и корректироваться с учетом погодных условий.

Кроме того, в ходе сегодняшнего совещания сообщили, что в период месячника планируется проведение 4-х санитарных средников – 3, 10, 17 и 24 апреля, а также 3-х субботников – 6, 13 и 20 апреля.

Большое значение придается привлечению горожан к наведению чистоты и порядка. Районные администрации усилят информирование населения о проведении месячника с помощью рассылки сообщений в мессенджерах и чатах многоквартирных домов (МКД), размещения объявлений на информационных стендах МКД и на административных информационных ресурсах. Также будут направлены приглашения в адрес предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории районов.

Всех участников средников и субботников обеспечат инвентарем и расходными материалами. За это несут ответственность:

- при выполнение работ на объектах улично-дорожной сети – МП г. о. Самара «Благоустройство», ООО «Экомед»;

- при уборке в скверах и на бульварах – МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз»;

- при уборке в парках – МАУ г. о. Самара «Парки Самары»;

- при уборке на набережной р. Волга – МП г. о. Самара «Самарская набережная»;

- при уборке во дворах и на неразграниченных территориях – администрации внутригородских районов и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН.

До старта месячника запланированы смотры готовности управляющих организаций, осуществляющих работы по содержанию и благоустройству придомовых и прилегающих территорий. Смотры, в ходе которых проверят наличие инвентаря (лопат, мётел, грабель и т. д.) и расходных материалов (мешков для сбора мусора, перчаток и т. д.), проведут до 31 марта.

Затем в рамках месячника запланирован комплекс работ по сбору зимних накоплений, ручному подбору мусора, ремонту и покраске ограждений, пылесошению и мойке дорожных покрытий, покраске бортового камня, ремонту и покраске урн, очистке опор уличного освещения и опор контактной сети, приведению в порядок рекламных конструкций, остановочных павильонов и других объектов благоустройства, а также будет вестись масштабное озеленение территорий.

Фото: администрация Самары