В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог

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АО «АСАДО» 24 января 2025 года заключило контракт стоимостью 4 млн рублей на ручную уборку областных трасс. До 31 марта 2025 года дворники будут убирать снег с территории прилотковой части автомобильных дорог, посадочных площадок общественного транспорта, пешеходных зон, лестниц, тротуаров. Также в перечень работ включена уборка подземных переходов, очистка дорожных знаков, катафотов барьерных ограждений, противопешеходных ограждений, расчистка карманов дождеприемных колодцев, очистка элементов обустройства автомобильной дороги от граффити.

Работы проведут на следующих участках дорог:

- улица Ново-Садовая (от улицы Полевой до проспекта Кирова);

- Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе);

- улица Демократическая (от Волжское шоссе до улицы Ново-Садовой);

- Волжское шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе);

- Волжский – аэропорт «Курумоч» км 11+488 – км 12+388, пишет СитиТраффик.