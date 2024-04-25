В Самаре дан старт ремонту теплотрасс

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В Самаре дан старт самому трудоемкому и ответственному этапу работ в рамках подготовки города к отопительному сезону 2024-2025 годов: подрядчики приступили к ремонту и модернизации теплотрасс. Первоочередные задачи, технологические операции, обеспеченность подрядчиков материалами и другие актуальные вопросы обсудили на заседании профильного штаба, которое прошло под председательством заместителя Главы города – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Александра Андриянова.

Планируется, что в текущем году работами охватят 24 объекта.

Вскрытие грунта, демонтаж старых трубопроводов, перекладка труб, приведение в порядок тепловых камер, замена запорной арматуры, установка элементов системы оперативного диспетчерского контроля для быстрого определения места утечки с точностью до 1-2 метров, устройство защитных лотков – эти и многие другие виды работ необходимо выполнить к середине сентября, а на теплотрассах, проходящих вблизи учреждений сферы образования с задачами требуется справиться до начала следующего учебного года. После завершения основных работ предстоит провести восстановительное благоустройство территорий.

Чтобы работы выполнялись оперативно и беспрепятственно, на ряде участков улично-дорожной сети пришлось ввести временное ограничение движения транспорта. С сегодняшнего утра ограничительная мера действует на участках 7 улиц – Мяги, Блюхера, Нагорной, Пугачевской, Гастелло, а также на Третьем проезде и в Измайловском переулке.

В дальнейшем временно ограничивать движение потребуется и в связи с перекладкой и переоснащением трубопроводов, проходящих поперек автодорог. Например, такие работы предусмотрены в районе дома № 120 по Зубчаниновскому шоссе, в районе перекрестка улиц Гагарина и Мяги, на улице Антонова-Овсеенко и других участках теплотрасс. По возможности данные работы будут включаться в график под выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам в будни, когда дорожный трафик интенсивный.

Перед ремонтом подрядчики монтируют трубы-времянки, чтобы жители получали горячее водоснабжение. Кратковременное отключение подачи ресурса возможно в связи с переврезками.

Все задействованные подрядные организации нацелены на то, чтобы их сотрудники трудились непрерывно, даже в выходные и праздничные дни.

Мероприятия по подготовке к следующему осенне-зимнему сезону предусмотрены не только на теплотрассах, но и на других объектах энергетической инфраструктуры.

Фото: администрация Самары