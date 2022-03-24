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В Самаре больше средств направят на благоустройство дорог

24 марта 2022 12:25
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В Самаре больше средств направят на благоустройство дорог

Первоначальный перечень стал шире: в Самаре предусмотрели дополнительные объекты для обновления на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

В связи с тем, что первоначальный перечень объектов для предстоящего ремонта расширен, совокупная протяженность дорог, которые будут обновлены, составит 51,65 км.

Так, добавилась улица Сергея Лазо: планируется произвести работы от дома № 62 по этой улице до дома № 14 по Березовому проезду, что составляет порядка 2 километров. Также подрядчик приведет в порядок проезжую часть по улице Соколова от дома № 34 до дома № 61 в Октябрьском районе.

Помимо этого, начались мероприятия по первичному осмотру дорог, включая те, что находятся на гарантии. Мониторинг позволяет постоянно отслеживать состояние участков и выявлять локации, в которых имеются дефекты покрытия, чтобы принять необходимые меры.

Полный перечень дорог здесь: https://samadm.ru/media/news/36035/

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