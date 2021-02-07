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В Самаре благоустроят территорию около «Самара Арены»

7 февраля 2021 10:34
238
В Самаре благоустроят территорию около Самара Арены

В Самаре благоустроят территорию около «Самара Арены». Заниматься этим будет подрядчик, который возьмет на себя функции клининга.

Об этом стало известно из госзакупки, документы которой опубликовали на сайте. Заказчиком выступило государственное автономное учреждение Самарской области «Самара Арена».

— Фирма должна будет в течение 2021 года содержать и обслуживать все объекты на территории стадиона. Проводить комплексную уборку помещений, заниматься благоустройством и озеленением, — следует из документов закупки.

Подрядчик будет обслуживать сразу несколько футбольных полей:

стадиона «Самара Арена»;

тренировочную площадку «Восход»;

тренировочную площадку «Энергия»;

тренировочную площадку «Союз», пишет 63.ру.

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Комментарии

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