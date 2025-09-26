В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»

160

Глава города Самара Иван Носков совместно со студентами Самарского государственного экономического университета проверил качество благоустройства сквера «Экономистов». Преображение общественного пространства в Советском районе проведено в 2025 году по инициативе молодежи и актива территориального общественного самоуправления «Мечта» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



В сквере обустроен «сухой» фонтан «Параллель», амфитеатр, на пешеходных дорожках уложили плиточное покрытие, установили 77 скамеек и шезлонгов со столиками, урны. Газоны в сквере оборудованы системой автополива, также высажены лиственница, чубушник, спирея, липа, береза, а по периметру – живая изгородь из кизильника. Как и другие общественные пространства, которые благоустраивают по нацпроекту, сквер оборудован системой уличного освещения и видеонаблюдения. На проведение работ из бюджетов разного уровня выделено более 85 млн рублей.



Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР: Иван Посошков, Александр Анчишкин, Иван Бабст, Иосиф Кулишер, Андрей Шторх, Михаил Сперанский, Николай Даниельсон, Александр Чупров, Петр Семенов-Тян-Шанский, Александр Чаянов, Иван Янжул, Николай Огановский, Михаил Туган-Барановский и другие.

Фото: администрация Самары