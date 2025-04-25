В Самаре 26 апреля пройдет общегородской субботник

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В субботу, 26 апреля, в Самаре пройдет последний в этом году массовый общегородской субботник. К наведению порядка в общественных пространствах, дворах могут присоединиться все желающие жители областной столицы. Во всех районах города будут работать пункты выдачи необходимого инвентаря.

Весенний марафон чистоты продлится до конца апреля. Как сообщили в городской администрации в четверг, 24 апреля, в ходе генеральной уборки с территории областной столицы вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора, пишет Самру.ру.