Главные новости:
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей. 
Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
В Самаре 11 памятников архитектуры отреставрируют по новой схеме

17 сентября 2025 13:25
113
В Самаре 11 памятников архитектуры отреставрируют по новой схеме

В Самаре выбраны первые объекты культурного наследия для реставрации по новому механизму. Проект разрабатывался с участием градозащитников и основан на опыте других регионов. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Чиновники утверждают, что новый механизм прозрачный и понятный для инвесторов. Агентство развития исторической Самары объявило конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. Победитель профинансирует проект, а агентство будет отвечать за сотрудничество с лицензированной фирмой для реставрации.

В обновленных зданиях планируется открыть социальные объекты: гостиницы, кафе, музеи и выставочные залы. Обязательства по содержанию объектов сохраняются за их владельцами. Первые здания, которые будут восстановлены, находятся по адресам: улица Алексея Толстого, угол Комсомольской, дом 33-31/18; Алексея Толстого, 84; Фрунзе, 123-125; Ленинская, 201; Водников, 84; Максима Горького, 119; Ленинская, 159-161/ Вилоновская, 66; Водников, 40; Степана Разина, 82/ Венцека, 33; Алексея Толстого, 36/ Комсомольская, 23; Ленинская, 106, пишет Коммерсантъ-Волга.

