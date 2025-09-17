В Самаре 11 памятников архитектуры отреставрируют по новой схеме

113

В Самаре выбраны первые объекты культурного наследия для реставрации по новому механизму. Проект разрабатывался с участием градозащитников и основан на опыте других регионов. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.

Чиновники утверждают, что новый механизм прозрачный и понятный для инвесторов. Агентство развития исторической Самары объявило конкурс на право заключения инвестиционно-реставрационного договора. Победитель профинансирует проект, а агентство будет отвечать за сотрудничество с лицензированной фирмой для реставрации.

В обновленных зданиях планируется открыть социальные объекты: гостиницы, кафе, музеи и выставочные залы. Обязательства по содержанию объектов сохраняются за их владельцами. Первые здания, которые будут восстановлены, находятся по адресам: улица Алексея Толстого, угол Комсомольской, дом 33-31/18; Алексея Толстого, 84; Фрунзе, 123-125; Ленинская, 201; Водников, 84; Максима Горького, 119; Ленинская, 159-161/ Вилоновская, 66; Водников, 40; Степана Разина, 82/ Венцека, 33; Алексея Толстого, 36/ Комсомольская, 23; Ленинская, 106, пишет Коммерсантъ-Волга.