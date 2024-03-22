В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют участки опорной сети дорог

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В 2024 году в Самарской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, отремонтируют 4 участка региональных автомобильных дорог протяженностью 77 км, входящих в опорную сеть России.

Дорогами опорной сети, согласно критериям, являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Увеличение доли нормативного состояния таких – одно из приоритетных направлений национального проекта. По поручению Президента РФ Владимира Путина до конца 2027 года доля нормативного состояния дорог опорной сети должна составить не менее 85%. На территории Самарской области в опорную сеть включены 24 участка дорог регионального значения общей протяженностью 647 км.

В 2024 году будет завершен ремонт участка автомобильной дороги Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,8 км, расположенного в Кинельском и Богатовском районах. Автомобильная дорога является дублером федеральной трассы Подъезд от дороги М-5 «Урал» к городу Оренбург, а также соединяет населенные пункты вышеуказанных районов с областным центром. Ежедневно по ней передвигается до 9 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках ремонта предусмотрены устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды с применением современных асфальтобетонных смесей, ремонт водопропускных труб, благоустройство автобусных остановок со строительством к ним тротуаров, установка на пешеходных переходах автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, нанесение разметки термопластиком.

Напомним, что в прошлом году в рамках нацпроекта проведена реконструкция участка дороги Кинель-Богатое – Борское протяженностью 5,8 км, который идет в обход города Кинеля. Дорогу расширили до 4 полос движения, провели комплекс работ по безопасности дорожного движения, включая установку опор наружного освещения. «Практически ежедневно езжу по этой дороге до Кинеля, вожу ребенка на кружки. После конструкции ездить стало комфортно и безопасно», - отмечает жительница села Бобровка Кинельского района Юлия Маханова.

В Кошкинском районе будет продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района. Дорога пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область - Татарстан через город Нурлат. Интенсивность движения по ней составляет около 7 тысяч автомобилей в сутки.

В 2023 году подрядная организация завершила работы по устройству выравнивающего слоя покрытия автомобильной дороги, также выполнены работы по устройству опор освещения в деревне Новое Фейзуллово, которую пересекает дорога.

В текущем году вдоль автомобильной дороги в черте населенного пункта будут построены тротуары. Также планируется завершить работы по ремонту двух мостов в составе дороги, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и оснащению трассы современными средствами обеспечения безопасности дорожного движения. В случае отсутствия нештатных ситуаций объект планируется сдать в эксплуатацию в дорожном сезоне 2024 года.

В Волжском районе предусмотрен капитальный ремонт участка региональной трассы Самара-Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км. Автомобильная дорога является одним из основных выездов из города Самары с выходом на федеральную сеть дорог в направлении Саратова и Волгограда. Также трасса является основным маршрутом маятниковой миграции жителей Чапаевска, Новокуйбышевска и близлежащих населенных пунктов в Самару и обратно. Средняя интенсивность движения по автомобильной дороге в сутки составляет 25 тысяч автомобилей.

В рамках капитального ремонта дорога будет доведена до нормативных параметров 1В технической категории. Помимо устройства нового асфальтобетонного покрытия, запланировано уширение ряда участков дороги, приведение в нормативное состояние разделительной полосы, обочин и разворотных петель. На всем протяжении трассы предусмотрено устройство наружного освещения. Также будет проведен капитальный ремонт моста через ручей протяженностью 50,4 погонных метра.

В Похвистневском районе отремонтируют участок автомобильной дороги Похвистнево – Клявлино протяженностью 6 км. Автомобильная дорога связывает федеральную трассу М5 «Урал» и автомобильную дорогу Самара – Бугуруслан. Интенсивность движения по ней составляет в среднем 19 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках ремонта дороги будет произведена замена выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды, проведены работы по ремонту водопропускных труб, установке новых дорожных знаков, устройству новой дорожной разметки и шумовых полос.

Напомним, что в 2023 году в нормативное состояние приведены 7 участков автомобильных дорог опорной сети протяженностью 57 км в Кинельском, Кошкинском, Волжском и Кинель-Черкасском районах. Благодаря нацпроекту на конец 2023 года доля региональных дорог опорной сети в Самарской области повысилась до 69,3%.