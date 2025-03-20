В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов

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В Самарской области в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 16 искусственных сооружений протяженностью более 800 погонных метров.

Мосты расположены на дорогах регионального значения в Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Ставропольском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами.

Самое протяженное искусственное сооружение, вошедшее в перечень 2025 года, - мост через реку Кондурчу на автомобильной дороге Елховка-Никитинка. Его длина – 116,1 погонных метров. Мост расположен на въезде в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром. Работы по ремонту искусственного сооружения уже ведутся.

Также в настоящее время ведутся работы по ремонту моста через реку Сок в Камышлинском районе. В стадии завершения ремонт моста через реку Большой Иргиз в Большечерниговском районе.

На трех объектах нацпроекта будут проведен капитальный ремонт. Это мосты через реки Курумка и Черная в Волжском районе и мост через ручей в Красноярском районе. В рамках капремонта предусмотрена забивка новых свай и замена балок пролетных строений, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей мостов защитными составами, устройство нового дорожного полотна, дренажных систем и водоотводов, монолитное укрепление конусов и другие работы.

Отметим, что на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находится в нормативном состоянии. Приведение в норматив искусственных сооружений – одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», так от состояния мостов зависит безопасность дорожного движения.

Перечень ремонта и капитального ремонта мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланированных к вводу в 2025 году

1. Мост через реку Курумка, км 10+567 а/д Волжский - Курумоч - «Крал» (капремонт)

2. Мост через реку Черная км 28+963 а/д Самара - Оренбург до а/д Самара – Волгоград (капремонт)

3. Мост через ручей км 2+881 а/д «Урал» - Муханово (капремонт)



4. Мост через реку Кондурчу км 2+549 а/д «Елховка - Никитинка»

5. Мост через оросительный канал км 2+100 а/д «Приволжье-Обшаровка»-Степняки

6. Мост через реку Кутулук км 12+605 а/д Кротовка - Пустовалово - Кутулук

7. Мост через реку Тукшумка км 1+681 а/д Шигоны - Старый Тукшум - Нижний Тукшум

8. Мост через реку Сок км 58+130 а/д «Похвистнево-Клявлино»

9. Мост через суходол км 13+991 а/д Отрадный – Первомайский

10. Мост через реку Большой Иргиз км 1+322 а/д «Самара – Большая Черниговка» - Августовка

11. Мост через балку Вишневая км 6+260 а/д «Самара - Большая Черниговка» - Южный

12. Мост через балку Сухая км 3+868 а/д «Самара - Большая Черниговка» - Южный

13. Мост через реку Кондурча км 15+660 а/д «Сергиевск - Челно-Вершины» – Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района

14. Мост через реку Липовка км 1+033 а/д «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района

15. Мост через реку Черновка км 32+528 а/д Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка

16. Мост через реку Тергала км 16+733 а/д Похвистнево - Клявлино