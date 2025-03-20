Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Смирнов посетил с рабочим визитом Красноярский район и вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженице тыла Агафье Ивановне Кириловой
В преддверии празднования 80-летия Победы ветеранам Самарской области вручают памятные медали
И систему устранения просадок грунта под ним. 
Учёные Самарского политеха разработали  оригинальный фундамент для нефтяных резервуаров
Для сотрудников-кинологов проведены практические занятия в местах массового пребывания граждан.
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Региональный кабинет министров рассмотрел двенадцать вопросов, одним из которых стало обсуждение изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения в Самарской области».
На заседании облправительства приняты решения в поддержку медиков, участников долевого строительства и работников культуры
Освоив технику золочения, реставрации и изготовления предметов интерьера, теперь он готов делиться своими знаниями с теми, кто в этом особенно нуждается.
В Самаре ветеран СВО создает мастерскую для обучения других бойцов уникальному ремеслу
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов
В Самаре проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Волга-2025»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Волга-2025»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
1.35
EUR 90.83
3.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов

20 марта 2025 13:59
149
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области отремонтируют 16 мостов

В Самарской области в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 16 искусственных сооружений протяженностью более 800 погонных метров.

Мосты расположены на дорогах регионального значения в Волжском, Красноярском, Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Ставропольском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами.

Самое протяженное искусственное сооружение, вошедшее в перечень 2025 года, - мост через реку Кондурчу на автомобильной дороге Елховка-Никитинка. Его длина – 116,1 погонных метров. Мост расположен на въезде в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром. Работы по ремонту искусственного сооружения уже ведутся.  

Также в настоящее время ведутся работы по ремонту моста через реку Сок в Камышлинском районе. В стадии завершения ремонт моста через реку Большой Иргиз в Большечерниговском районе. 

На трех объектах нацпроекта будут проведен капитальный ремонт. Это мосты через реки Курумка и Черная в Волжском районе и мост через ручей в Красноярском районе.  В рамках капремонта предусмотрена забивка новых свай и замена балок пролетных строений, переустройство шкафных стенок, обработка бетонных поверхностей мостов защитными составами, устройство нового дорожного полотна, дренажных систем и водоотводов, монолитное укрепление конусов и другие работы.   

Отметим, что на дорогах регионального значения в Самарской области расположено 470 искусственных сооружений, 72% которых находится в нормативном состоянии. Приведение в норматив искусственных сооружений – одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», так от состояния мостов зависит безопасность дорожного движения.

Перечень ремонта и капитального ремонта мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланированных к вводу в 2025 году

 

1. Мост через реку Курумка, км 10+567 а/д Волжский - Курумоч - «Крал» (капремонт)
 2. Мост через реку Черная км 28+963 а/д Самара - Оренбург до а/д Самара – Волгоград (капремонт)
 3. Мост через ручей км 2+881 а/д «Урал» - Муханово (капремонт)
 
 4. Мост через реку Кондурчу км 2+549 а/д «Елховка - Никитинка»
 5. Мост через оросительный канал км 2+100 а/д «Приволжье-Обшаровка»-Степняки
 6. Мост через реку Кутулук км 12+605 а/д Кротовка - Пустовалово - Кутулук
 7. Мост через реку Тукшумка км 1+681 а/д Шигоны - Старый Тукшум - Нижний Тукшум
 8. Мост через реку Сок км 58+130 а/д «Похвистнево-Клявлино»
 9. Мост через суходол км 13+991 а/д Отрадный – Первомайский
 10. Мост через реку Большой Иргиз  км 1+322 а/д «Самара – Большая Черниговка» - Августовка
 11. Мост через балку Вишневая км 6+260 а/д «Самара - Большая Черниговка» - Южный
 12. Мост через балку Сухая км 3+868 а/д «Самара - Большая Черниговка» - Южный
 13. Мост через реку Кондурча км 15+660 а/д «Сергиевск - Челно-Вершины» – Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района
 14. Мост через реку Липовка км 1+033 а/д «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района
 15. Мост через реку Черновка км 32+528 а/д Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка
 16. Мост через реку Тергала км 16+733 а/д Похвистнево - Клявлино

 

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
138
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
20 марта 2025  13:48
В Кировском районе Самары машина сбила женщину, которая шла на зеленый свет
135
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
20 марта 2025  13:18
В Самаре с 20 марта на Волге стартовала пассажирская навигация
151
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
20 марта 2025  13:12
21 марта в Самаре пройдет распределение свободных мест в детских садах
142
В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
20 марта 2025  11:29
В России выросла стоимость минимальной продуктовой корзины
176
Весь список