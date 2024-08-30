В преддверии учебного года в Самаре устраивают качественное покрытие для улицы Аминева

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В ночные смены на улице Аминева наблюдается скопление дорожной спецтехники. Обновление проезжей части выполняется на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». После фрезерования, замены люков 32 смотровых колодцев, 12 дождеприемников и их поднятия на проектную высоту, а также розлива битумной эмульсии и других подготовительных работ подрядчик приступил к укладке верхнего слоя покрытия по основному ходу автодороги. Ее приводят в порядок по всей ширине.

Сроками завершения ремонта на улице Аминева жители поинтересовались у Елены Лапушкиной. Во время встречи с жителями, которая прошла накануне, она сообщила, что основные работы планируется завершить к началу учебного года.

Подрядчик старается трудиться максимально оперативно, ведь на данной улице располагаются учреждения сферы образования – школа № 102 и детский сад № 149. Обеспечению комфортного и безопасного подъезда к таким зданиям в преддверии нового учебного года уделяется повышенное внимание. Кроме того, на улице Аминева находятся подростковый клуб по месту жительства «Ритм», художественная студия «Куб», детские развивающие клубы, медицинская лаборатория и другие объекты социального профиля.

Ремонт по основному ходу начали от пересечения с улицей Ново-Садовой, а именно от новых трамвайных путей, которые были уложены в процессе капитального ремонта линии наземного электротранспорта. Асфальтобетон «подвели» максимально аккуратно: новое покрытие дороги уложено вровень с головкой рельса.

Специалисты подчеркивают, что в процессе улучшения транспортной инфраструктуры города внимание уделяется не только основным магистралям, являющимся опорными объектами улично-дорожной сети, но и соединяющим их поперечникам – таким, как улица Аминева.

За обновленное покрытие компания-подрядчик будет нести ответственность в течение пятилетки – на этот срок распространяются гарантийные обязательства при использовании на дорожном объекте смеси ЩМА-16 на ПБВ. Если появятся какие-либо замечания и дефекты гарантийного характера, подрядчик за свой счет обязан произвести восстановительные работы. Поэтому регулярный контроль за состоянием дорожного полотна продолжится и после окончания ремонта на средства нацпроекта.

Фото: администрация Самары