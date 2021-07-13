В отдаленном селе Самарской области старый тракт отремонтируют по новым технологиям

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Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют въезд в поселок Тимашево Самарской области, обустроят тротуар и освещение. Работы на участке автодороги Урал-Муханово-Тимашево протяженностью 1,5 км выполнят методом холодной регенерации.

Древнее поселение Тимашево ведет свою историю с 1757 года. Одной из первопричин основания поселения была - наличие полевого тракта из Самары в Кинель-Черкасскую слободу – Бузулук-Оренбург и Бугуруслан. В народе тракт получил название «Большая дорога», как часть нового участка существовавшей тогда «Большой Московской дороги» (Москва-Казань-Оренбург). Теперь там проходит центральная улица Ленинская, проезжую часть которой отремонтируют с применением современной технологии и материалов.

За ремонтом старой дороги жители села обращались в районную администрацию и Главе региона Дмитрию Азарову, после чего участок включили в перечень региональных дорог, которые приводят в нормативное состояние по дорожному нацпроекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

В настоящее время произвели усиление существующего основания дороги. Работы выполнялись комплексом дорожной техники, где ведущим звеном является ресайклер, который производит фрезерование покрытия, после чего, старое асфальтовое покрытие переходит в рабочую камеру, куда дозированно поступает необходимые связующие компоненты. Затем, готовая смесь с заданными параметрами (толщиной, поперечными и продольными уклонами) укладывается в качестве верхнего слоя дорожного основания и производится укатка, профилирование автогрейдером.

После завершения работ по обновлению основания дорожной одежды, приступят к работам по укладке двухслойного дорожного покрытия, укреплению обочин, установке дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков.

Сейчас уже полностью установили опоры освещения на всем протяжении (1,5 км) ремонтируемого участка. Обустройство тротуаров и площадок на пешеходных переходах готово на 50%. Кроме того, для маломобильных жителей оборудуют пандусы.

Вопросы экологии, ремонта и строительства дорог, работа общественного транспорта – одни из ключевых задач, которые обозначил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании. При этом Глава региона подчеркнул: все усилия властей должны быть направлены на сбережение и повышение качества жизни граждан.

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