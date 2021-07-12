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В Октябрьском районе Самары обновляют внутриквартальные проезды и дворы

12 июля 2021 18:38
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Благоустроят следующие дворовые территории: Осипенко, 14, Гагарина, 60, Мичурина, 139,139Б,141. 

В 2021 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре будет благоустроено порядка 50 дворов во всех внутригородских районах города. 

В этом году в Октябрьском районе благоустроят следующие дворовые территории: Осипенко, 14, Гагарина, 60, Мичурина, 139,139Б,141. 
 
Дворовая территория у дома 60 по ул. Гагарина преображается в 2 этапа. В прошлом году здесь отремонтировали внутриквартальные проезды, расширили пространство для обустройства парковочных карманов, распланировали территорию под клумбы и детскую площадку, сделали пешеходные дорожки, установили тренажеры. 

В этом году работы продолжаются. Проведена опиловка деревьев, МАФ на детской площадке, заасфальтировано основание под безопасное прорезиненное покрытие. 
 
Во дворе дома 139 по ул. Мичурина обновляют внутриквартальные дороги с расширением проезжей части. Ещё здесь появятся две детские площадки, тротуарные дорожки.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: благоустройство дворов Октябрьский район

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