В Октябрьском районе Самары обновляют внутриквартальные проезды и дворы

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В 2021 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре будет благоустроено порядка 50 дворов во всех внутригородских районах города.

В этом году в Октябрьском районе благоустроят следующие дворовые территории: Осипенко, 14, Гагарина, 60, Мичурина, 139,139Б,141.



Дворовая территория у дома 60 по ул. Гагарина преображается в 2 этапа. В прошлом году здесь отремонтировали внутриквартальные проезды, расширили пространство для обустройства парковочных карманов, распланировали территорию под клумбы и детскую площадку, сделали пешеходные дорожки, установили тренажеры.

В этом году работы продолжаются. Проведена опиловка деревьев, МАФ на детской площадке, заасфальтировано основание под безопасное прорезиненное покрытие.



Во дворе дома 139 по ул. Мичурина обновляют внутриквартальные дороги с расширением проезжей части. Ещё здесь появятся две детские площадки, тротуарные дорожки.

Фото: администрация Самары