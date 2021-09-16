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В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта

16 сентября 2021 11:15
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В Новокуйбышевске благоустроили дворы в рамках нацпроекта

Национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным, помогает делать комфортнее для жителей городов и районов не только общественные пространства, но и дворовые территории. 

С 2018 по 2020 год в г. Новокуйбышевске уютнее и комфортнее стали 28 дворов многоквартирных домов. В 2021 году к этому количеству благоустроенных территорий прибавилось еще девять. Работы завершены и приняты общественностью по адресам: ул. Егорова, 1, ул. Егорова, 4А, ул. Суворова, 15А, ул. Суворова, 15Б, ул. Коммунистическая, 43, ул. Егорова, 10, ул. Егорова, 10А, ул. Дзержинского, 38В, ул. Островского, 12-14-14а.

Объемы работ по каждой территории отличались, но их виды по всем адресам были схожи. Это укладка нового асфальта на пешеходных дорожках и выходах из подъездов, обустройство автопарковок, монтаж освещения, установка урн и скамеек. К благоустройству местные власти подошли комплексно, чтобы вид дворов максимально радовал жителей, по соглашению с региональным минтрансом в указанных дворах прошел ремонт внутриквартальных проездов.

«Теперь во двор приятно зайти. Асфальт ровный, скамейки новые, мест парковочных прибавилось. Детям есть где на велосипедах покататься, проезды отремонтировали и расширили. Сделали все, что мы в проекте указывали. За строителями мы присматривали, а потом еще и комиссия общественная работу принимала», - говорит жительница 280-квартирного дома Анастасия Сергеевна.

Создание комфортных условий для людей – одна из задач стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании 18 мая подчеркнул: «Сегодня перемены во внешнем облике наших городов и сел заметны каждому. В 2018-2020 годах в Самарской области было благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и 477 общественных пространств. Причем и в 2019, и в 2020 годах удавалось существенно перевыполнить первоначальные планы за счет экономии средств при заключении контрактов».

Кроме девяти дворовых территорий в 2021 году в Новокуйбышевске в этом году изменят свой облик еще восемь общественных пространств: бульвар по ул. Миронова (2-я очередь); площадь им. Ленина; территория в районе д/с «Колокольчик»; территория в районе школ № 5 и № 20; территория за детской художественной школой по ул. Калинина, 6; парк «Солдатский лес» (2-й этап); территория в районе ул. Свердлова, 10б и ул. Дзержинского, 50а; территория по ул. Ворошилова, 28-30. Четыре объекта сданы, на остальных работы завершаются.

Теги: благоустройство дворов жилье и городская среда нацпроект

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