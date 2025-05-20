В ночь с 19 на 20 мая в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической

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В ночь с 19 на 20 мая 2025 года в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической. Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км.



Работы будут вестись с 22.00 до 6.00 и начнутся с фрезерования проезжей части от улицы Ташкентской по направлению из города.



Основные виды работ на Демократической:

восстановление верхнего слоя покрытия проезжей части;

замена люков смотровых колодцев;

замена бортового камня;

ремонт тротуаров;

укрепление обочин;

замена дорожных знаков;

нанесение разметки;

защита основания дорожного покрытия от грунтовых и поверхностных вод на пересечении с улицей Арена-2018.



Срок завершения всех работ – 1 августа 2025 года.



В этом году в Самаре к нормативу будут приведены к участка региональных дорог протяженностью 25 км:

Московское шоссе;

Демократическая;

Волжское шоссе;

Красноглинское шоссе.



С учетом сети местного значения в 2025 году в Самаре будет отремонтировано более 70 км дорог.

Фото: минтранс СО