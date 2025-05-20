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В ночь с 19 на 20 мая в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической

20 мая 2025 14:41
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Срок завершения всех работ – 1 августа 2025 года.

В ночь с 19 на 20 мая 2025 года в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической. Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км.

Работы будут вестись с 22.00 до 6.00 и начнутся с фрезерования проезжей части от улицы Ташкентской по направлению из города.

Основные виды работ на Демократической:
 восстановление верхнего слоя покрытия проезжей части;
 замена люков смотровых колодцев;
 замена бортового камня;
 ремонт тротуаров;
 укрепление обочин;
 замена дорожных знаков;
 нанесение разметки;
 защита основания дорожного покрытия от грунтовых и поверхностных вод на пересечении с улицей Арена-2018.

Срок завершения всех работ – 1 августа 2025 года.

В этом году в Самаре к нормативу будут приведены к участка региональных дорог протяженностью 25 км:
 Московское шоссе;
 Демократическая;
 Волжское шоссе;
 Красноглинское шоссе.

С учетом сети местного значения в 2025 году в Самаре будет отремонтировано более 70 км дорог.

 

Фото:   минтранс СО

 

 

Теги: Самара

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