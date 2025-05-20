В ночь с 19 на 20 мая в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической

В ночь с 19 на 20 мая 2025 года в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической. Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км.
Работы будут вестись с 22.00 до 6.00 и начнутся с фрезерования проезжей части от улицы Ташкентской по направлению из города.
Основные виды работ на Демократической:
восстановление верхнего слоя покрытия проезжей части;
замена люков смотровых колодцев;
замена бортового камня;
ремонт тротуаров;
укрепление обочин;
замена дорожных знаков;
нанесение разметки;
защита основания дорожного покрытия от грунтовых и поверхностных вод на пересечении с улицей Арена-2018.
Срок завершения всех работ – 1 августа 2025 года.
В этом году в Самаре к нормативу будут приведены к участка региональных дорог протяженностью 25 км:
Московское шоссе;
Демократическая;
Волжское шоссе;
Красноглинское шоссе.
С учетом сети местного значения в 2025 году в Самаре будет отремонтировано более 70 км дорог.
Фото: минтранс СО