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В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий

5 мая 2021 13:04
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В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий

В прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самаре было благоустроено 8 общественных пространств и 50 дворов. Работа по преображению пространств продолжается в аналогичном темпе.

В этом году в Ленинском районе планируется выполнение работ по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий по адресам:
1. ул. Самарская, 270;
2. ул. Фрунзе, 161;
3. ул. Самарская, 188А;
4. ул. Самарская, 168;
5. ул. Дачная, 15;
6. ул. Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/ Владимирская, 38;
7. пр. Карла Маркса, 10;
8. пр-т Карла Маркса, 28.

В перечень планируемых работ в рамках благоустройства дворовых территорий войдет установка скамеек, урн, вазонов, монтаж детских и спортивных площадок, спортивных тренажеров, устройство резинового покрытия, установка газонных и спортивных ограждений, устройство опор освещения и зон отдыха. Кроме того, будет проведен посев газонов, посадка новых зеленых насаждений.

Напомним, что в Самаре идет голосование за территории, которые могут преобразиться по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Голосование продлится до 30 мая 2021 года.В Самаре в рейтинговом онлайн-голосовании участвуют 19 территорий по всей Самаре. Это скверы, парки, и бульвары, которые, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве.

Есть несколько способов отдать свой голос за выбранный проект. Голосование доступно через «Госуслуги», на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов; можно отдать свой голос и с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах. От активности жителей зависит, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате!

 

Теги: благоустройство В центре внимания формирование комфортной среды

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