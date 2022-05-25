В лебяжьих бассейнах парка имени 50-летия Октября появились шесть новых постояльцев

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Сменили «прописку» и переселились из питомников Подмосковья в самарские лебяжьи бассейны: в парке имени 50-летия Октября появились шесть новых постояльцев – каждый в возрасте трех лет.

Теперь всего здесь обитают 10 лебедей, компанию которым составляют гуси – местные «охранники» птичьего ареала. Должный уход и полноценное двухразовое питание обеспечено. Прежде всего, это пропаренное зерно (ячмень, овес, пшеница, геркулес), свежие овощи, которые предварительно измельчаются с помощью терки или овощерезки, и, конечно, рыба – ее нарезают мелкими кусочками, чтобы птицы не подавились костями. А лягушек и улиток они добывают себе из водоема сами. Необходимые минералы и витамины также включены в рацион.

Все новички ведут себя не агрессивно. Они миролюбивы и уже начали привыкать к персоналу парка. При этом адаптация проходит по-разному, рассказывают специалисты. Так, лидер-самец подпустил сотрудников, которые его кормят, уже через несколько дней после новоселья. Другие особи пока держатся на расстоянии, но пищу принимают охотно.

Елена Павлова работает с птицами уже 7 лет. Раньше трудилась на хлебопекарном производстве. Как и к выпечке хлеба, к крылатым питомцам подход со спокойствием, добротой и душой.

«Мы заботимся о том, чтобы всем птицам жилось комфортно и безопасно. Из огороженных бассейнов в озеро их не выпускаем, чтобы исключить, в частности, попытки «побега», получения вывихов и переломов, встречу с другими животными за пределами бассейна. Крылья лебедям пришлось частично купировать, – пояснила Елена Павлова. – До этого сезона лебедей у нас в парке было мало, часть территории бассейнов пустовала. И наконец, дождались – нам привезли сюда три пары. Все птицы белые, теперь мечтаем о черных».

В дальнейшем черных лебедей, которые априори стоят гораздо дороже и выглядят еще более статусно, сюда также планируют подселить. Пока же следят за тем, чтобы и прежним постояльцам, и новичкам было уютно и сытно.

А жителям Самары предложили придумать клички для новоселов.

«Учитывая, что их поселили в парке имени 50-летия Октября на озере, где работают наши аттракционы, мы решили объявить о конкурсе, который предусматривает и призы. Вручим сертификаты-приглашения на два лица на бесплатный прокат наших лодочек и катамаранов победителям – тем, кто предложит самые интересные и подходящие имена для лебединых пар, лучшие комбинации. Можно будет покататься, максимально приблизиться к нашим лебедушкам и рассмотреть их. Все варианты ждем до 12 июня, а до 15 июня подведем итоги творческого конкурса, – рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин.

Ласковые, гордые или самые нестандартные варианты принимаются. Можно использовать имена героев из фильмов и мультипликации. Особенно приветствуются парные имена, мужские и женские. Например, в лебяжнике уже обитали Иван да Марья. Есть Перышки, Гагаринские лебеди, а также гуси Гоша и Родя. Была и лебедушка Василиса, которая радовала сотрудников и посетителей почти 15 лет.

С 26 мая по 12 июня свои предложения жители могут размещать в аккаунте Администрации города в социальной сети ВКонтакте – в комментариях под соответствующим конкурсным постом.

Сотрудники МАУ «Парки Самары» обращают внимание и на то, что для всех желающих покормить крылатых питомцев (дополнительно к основному рациону) памятка размещена у лебяжьего домика. Из нее можно узнать, чем лакомятся птицы, а что давать им категорически запрещено, иначе это может нанести вред и даже привести к гибели. В частности, ржаной хлеб, баранки, плюшки и многое другое – нельзя.

Фото: администрация Самары