В Красноглинском районе в этом году преобразится 5 дворовых территорий

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В этом году в Самаре ведется активное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В текущем 2022 году преобразятся 5 общественных территорий: сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий Красноглинского района, сквер имени Куйбышева в Куйбышевском районе, сквер в районе дома №170 по улице Ташкентской, парк «Воронежские озера» (первый этап) и парк культуры и отдыха «Молодежный» (первый этап).

Также в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» преобразится 55 дворовых территорий во всех внутригородских районах Самары.

В Красноглинском районе в этом году будет благоустроено 5 дворов по следующим адресам:

Пос. Прибрежный, ул. Труда, 20,22;

Ул. Парижской Коммуны, 30;

Пос. Мехзавод, квартал 5, д. 5;

Пос. Мехзавод, квартал 16, д. 4;

Пос. Мехзавод, квартал 2, дома 44, 45, 46, 49.

На улице Парижской Коммуны работы стартовали уже с середины мая. По проекту, который разработали жители совместно с районной администрацией, детскую площадку разделили на 3 части. Один участок для детей младшего возраста. В скоро времени здесь установят малые архитектурные формы. В рекреации для детей среднего возраста уже стоит часть игрового комплекса, дополнительно установят качели. Для детей старшего возраста появится спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом, уложат безопасное прорезиненное покрытие. Также обновят освещение и проведут ямочный ремонт внутриквартального проезда. Кроме того, планируется центральный тротуар через весь двор, сейчас под него готовится основание.

На сегодняшний день подрядная организация приступила к установке скамеек для отдыха и урн. До конца июня специалисты начнут укладку безопасного прорезиненного покрытия на детских и спортивных площадках.

Также в Красноглинском районе масштабными работами по ремонту внутриквартальных проездов планируется охватить 9 дворов, в 30 дворах будет проведен ямочный ремонт и ремонт картами. Около 2,5 тысяч квадратных метров картами будет отремонтировано в микрорайоне Крутые Ключи.

Фото: администрация Самары