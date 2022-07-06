в Кировском районе Самары в этом году благоустраивают 7 дворов

24

В этом году в областном центре благоустраивается более 55 дворов во всех районах города. В Кировском районе ожидается благоустройство 7 дворов.



Обширный двор по ул. Дальневосточной, 4 охвачен работами по благоустройству. Здесь распланирована территория под внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки и парковочные карманы по периметру двора. Заасфальтированы территории под детские и спортивные комплексы, а также футбольное поле, установлены МАФы на площадках. В ближайшее время будет уложено безопасное прорезиненное покрытие. Также во дворе появится уличное освещение, новые скамейки, урны.



В рамках Губернаторского проекта «СОдействие» в Кировском районе в этом году будет благоустроено 5 территорий. Помимо этого, обновят комплексно и картами внутриквартальные проезды в 30 дворах. Пристальное внимание уделяется состоянию асфальтового покрытия у объектов социальной сферы.