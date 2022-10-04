76

В Хворостянском районе преобразился парк «Вера, Надежда, Любовь» благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».



Данный парк является одним из наиболее популярных мест отдыха жителей и гостей Хворостянского района, в связи с чем было принято решение об обновлении. В парке заменена тротуарная плитка на брусчатку, установлено новое освещение и сформированы зоны отдыха.



Во многом обновление стало возможным благодаря обращениям жителей Хворостянки, которые вышли с инициативой реконструировать знаковое для села место.



В регионе активно продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», разработанной правительством РФ. Основная задача проекта — дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашего региона. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные.

Фото: пресс-служба правительства СО