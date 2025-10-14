В губернии завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору

162

В Шигонском районе Самарской области завершен капитальный ремонт региональной трассы, ведущей к одной из ключевых природных достопримечательностей региона – Муранскому бору. Дорогу «Сызрань — Шигоны» — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс» протяжённостью 3,3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Муранский бор - это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, известный вековыми соснами и дубами. Рядом расположен памятник природы регионального значения «Муранские брусничники» — гривистый рельеф с старовозрастными сосновыми лесами, который служит местом обитания для видов, занесённых в Красную книгу Самарской области.

Отремонтированная дорога является основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям. А часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает село Муранка, в котором проживает более 1000 жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника.

Благодаря капитальному ремонту обновлено асфальтобетонное покрытие дороги и отремонтирована водопропускная труба нестандартных габаритов. В целях обеспечения безопасного дорожного движения вдоль автомобильной дороги в селе построены тротуары с пешеходным ограждением, установлено уличное освещение и обустроены искусственные дорожные неровности.



«Дорогу после ремонта просто не узнать. Исчезли рытвины и ямы, появилось ровное покрытие, тротуары и освещение. Теперь возвращаться с автобусной остановки вечером безопасно. Мы очень рады, что привели в порядок и мост через реку Муранку. А такие меры, как «лежачий полицейский» и четкая разметка, особенно важны летом, когда поток туристов возрастает. Жители очень довольны», — поделилась жительница села Муранка Юлия Потапова.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области, инициированного президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря нацпроекту в регионе обновляются дороги к важным социальным объектам, сельским населенным пунктам, туристическим достопримечательностям. Так, в 2025 году по нацпроекту отремонтируют 40 км дорог регионального значения, ведущих к туристическим объектам, а общее количество отремонтированных региональных и муниципальных трасс превысит 230 км.

Фото: пресс-служба правительства СО