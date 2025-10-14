В губернии завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
-0.34
EUR 93.92
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В губернии завершен капремонт трассы, ведущей к Муранскому бору

14 октября 2025 16:59
162
Отремонтированная дорога является основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям.

В Шигонском районе Самарской области завершен капитальный ремонт региональной трассы, ведущей к одной из ключевых природных достопримечательностей региона – Муранскому бору. Дорогу «Сызрань — Шигоны» — Волжский Утес — турбаза «Солнечный Мыс» протяжённостью 3,3 км привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Муранский бор - это заповедный реликтовый лес на берегу Усинского залива, известный вековыми соснами и дубами. Рядом расположен памятник природы регионального значения «Муранские брусничники» — гривистый рельеф с старовозрастными сосновыми лесами, который служит местом обитания для видов, занесённых в Красную книгу Самарской области.

Отремонтированная дорога является основным туристическим маршрутом к многочисленным турбазам и санаториям. А часть трассы протяженностью 1,8 км пересекает село Муранка, в котором проживает более 1000 жителей. По разные стороны дороги расположены важные социальные объекты: школа, детский сад, аптека, почтовое отделение и поликлиника.

Благодаря капитальному ремонту обновлено асфальтобетонное покрытие дороги и отремонтирована водопропускная труба нестандартных габаритов. В целях обеспечения безопасного дорожного движения вдоль автомобильной дороги в селе построены тротуары с пешеходным ограждением, установлено уличное освещение и обустроены искусственные дорожные неровности. 
 

«Дорогу после ремонта просто не узнать. Исчезли рытвины и ямы, появилось ровное покрытие, тротуары и освещение. Теперь возвращаться с автобусной остановки вечером безопасно. Мы очень рады, что привели в порядок и мост через реку Муранку. А такие меры, как «лежачий полицейский» и четкая разметка, особенно важны летом, когда поток туристов возрастает. Жители очень довольны», — поделилась жительница села Муранка Юлия Потапова.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области, инициированного президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря нацпроекту в регионе обновляются дороги к важным социальным объектам, сельским населенным пунктам, туристическим достопримечательностям. Так, в 2025 году по нацпроекту отремонтируют 40 км дорог регионального значения, ведущих к туристическим объектам, а общее количество отремонтированных региональных и муниципальных трасс превысит 230 км. 

 

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
277
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
470
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
427
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
328
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1211
Весь список