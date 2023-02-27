Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы
Пострадали мужчина, который находился в квартире, и пожилая женщина, которая шла под окнами: ее ранило осколком.
В ульяновской пятиэтажке взорвался газ
Основатель и президент "Фонда эффективной политики", разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года.
Политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни
До 15 марта продлится прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе президентских грантов 2023 года.
В регионе общественные инициативы получают поддержку Фонда президентских грантов
Замечания были выявлены по качеству расчистки парковочных карманов, внутриквартальных дорог, радиусов въездов во дворы, входных групп многоквартирных домов.
В горадминистрации обсудили организацию работы по уборке снега и наледи
Еще одна тольяттинка Дарья Юшкова, стала пятой.
Тольяттинка Анна Чернышева - победитель Кубка России по каратэ
Анонс культурных событий недели.
Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
Мальчишки и девчонки водили хороводы, резвились на детской площадке.
В Доме ребенка при ИК-15 СО состоялись масленичные гуляния
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Самарцев приглашают концерт вокальной музыки «Музыкальная гостиная» в зал Самарской кирхи
В самарском ДК «Заря» состоялся праздник «Самарская Маслёна»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В горадминистрации обсудили организацию работы по уборке снега и наледи

27 февраля 2023 16:43
84
Замечания были выявлены по качеству расчистки парковочных карманов, внутриквартальных дорог, радиусов въездов во дворы, входных групп многоквартирных домов.

В понедельник, 27 февраля, в горадминистрации Самары на еженедельном оперативном совещании обсудили итоги объездов внутригородских районов города и организацию работы по уборке города от снега и наледи. В совещании приняли участие председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественной палаты городского округа Самары Габибулла Хасаев, руководители департаментов городской Администрации, главы внутригородских районов, руководители муниципальных предприятий, подрядных организаций.

Напомним, накануне Глава города провела объезды внутригородских районов Самары 24 и 26 февраля и проверила качество уборки снега. В маршруты объездов были включены адреса, на которые поступали жалобы от службы скорой помощи, от жителей Самары в социальных сетях, через муниципальный центр управления и Центр управления регионом. По информации руководителей муниципальных предприятий, компаний-подрядчиков и глав районов, большинство из выявленных в ходе объезда замечаний на сегодняшний день устранено.

По результатам работы дорожно-коммунальных служб городского округа Самара в период с 20 по 26 февраля предприятиями было использовано более 2 тысяч тонн противогололедных материалов, вывезено порядка 35 тысяч тонн снежных масс.

В уборке улиц города в ночную смену 27 февраля было задействовано 87 человек и 217 единиц техники, в день работают 260 человек и 151 спецмашина, в том числе бойлеры для откачки воды.

Об итогах мониторинга состояния внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий, домов и скатных кровель доложил директор муниципального предприятия «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский. Результаты проверок, а также организацию работ во внутригородских районах глава Самары подробно обсудила с главами районов. Замечания были выявлены по качеству расчистки парковочных карманов, внутриквартальных дорог, радиусов въездов во дворы, входных групп многоквартирных домов. Елена Лапушкина отметила, главы районов лично координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК на вверенных им территориях и своевременно уведомляют надзорные органы об управляющих организациях, не выполняющих своих обязательств. 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
27 февраля 2023  13:56
В Самаре завершено переустройство трамвайной линии в районе перекрестка ул Красноармейской и Галактионовской
392
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
27 февраля 2023  12:22
Из-за погоды на одной из трасс Самарского региона ограничили движение
206
Какие изменения ждут россиян в марте
27 февраля 2023  10:58
Какие изменения ждут россиян в марте
230
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
26 февраля 2023  18:30
Самарцы отметили Масленицу: ФОТО
580
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
26 февраля 2023  12:58
В Самаре несколько автобусов временно изменили схему движения
534
Весь список