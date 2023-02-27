В горадминистрации обсудили организацию работы по уборке снега и наледи

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В понедельник, 27 февраля, в горадминистрации Самары на еженедельном оперативном совещании обсудили итоги объездов внутригородских районов города и организацию работы по уборке города от снега и наледи. В совещании приняли участие председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественной палаты городского округа Самары Габибулла Хасаев, руководители департаментов городской Администрации, главы внутригородских районов, руководители муниципальных предприятий, подрядных организаций.



Напомним, накануне Глава города провела объезды внутригородских районов Самары 24 и 26 февраля и проверила качество уборки снега. В маршруты объездов были включены адреса, на которые поступали жалобы от службы скорой помощи, от жителей Самары в социальных сетях, через муниципальный центр управления и Центр управления регионом. По информации руководителей муниципальных предприятий, компаний-подрядчиков и глав районов, большинство из выявленных в ходе объезда замечаний на сегодняшний день устранено.

По результатам работы дорожно-коммунальных служб городского округа Самара в период с 20 по 26 февраля предприятиями было использовано более 2 тысяч тонн противогололедных материалов, вывезено порядка 35 тысяч тонн снежных масс.

В уборке улиц города в ночную смену 27 февраля было задействовано 87 человек и 217 единиц техники, в день работают 260 человек и 151 спецмашина, в том числе бойлеры для откачки воды.

Об итогах мониторинга состояния внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий, домов и скатных кровель доложил директор муниципального предприятия «ГАТИ по благоустройству» Сергей Зинковский. Результаты проверок, а также организацию работ во внутригородских районах глава Самары подробно обсудила с главами районов. Замечания были выявлены по качеству расчистки парковочных карманов, внутриквартальных дорог, радиусов въездов во дворы, входных групп многоквартирных домов. Елена Лапушкина отметила, главы районов лично координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК на вверенных им территориях и своевременно уведомляют надзорные органы об управляющих организациях, не выполняющих своих обязательств.