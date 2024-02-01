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В этом году в регионе по нацпроекту планируется обновить более 30 объектов культуры

1 февраля 2024 14:37
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В Самаре прошло выездное совещание по объектам культуры, на которых ведется строительство.

В Самаре прошло выездное совещание по объектам культуры, на которых ведется строительство. Ход работ проинспектировал врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. В совещании также приняли участие представители областных министерств строительства, культуры, подрядных организаций. 

В этом году в регионе планируется обновить свыше 30 объектов в рамках национального проекта «Культура», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Так, капитально отремонтируют 11 муниципальных учреждений, продолжится реконструкция здания кинотеатра «Россия» в Самаре и здания 3-го пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Кроме того, будет проведено техническое оснащение 5 государственных и муниципальных музеев, 1 государственного театра, 12 детских школ искусств, а также создано еще 4 модельных библиотеки. 

 «Обновление и возведение новых объектов культуры в регионе на особом контроле у нашего Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он является   председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура». Только за последние 5 лет в Самарской области в рамках нацпроекта модернизировано более 50 муниципальных учреждений в этой сфере», - подчеркнул Александр Фетисов.

Первым объектом, на котором побывали участники выездного совещания, стал театр юного зрителя «СамАрт», где возводится III пусковой комплекс. Это завершающий, проект, который включает в себя реконструкцию старого корпуса театра и новое строительство.

«Уже выполнено устройство монолитного каркаса здания, кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж наружных систем водоснабжения и водоотведения, устройство кровли. Сейчас ведется монтаж системы вентиляции, кондиционирования и дымоудаления», - рассказал представитель подрядной организации.

Напомним, проектом предусмотрены центральная входная группа с ул. Льва Толстого (тамбур и входной вестибюль), гардероб на 400 мест, зрительское фойе со вторым светом, распределительный вестибюль, большой зал на 250 мест, малый зал на 150 мест, рекреационно-выставочные пространства, репетиционный зал, зимний и летний сады, подземная одноуровневая автостоянка.

После завершения строительства III пускового комплекса в театре «СамАрт» будет три зрительных зала общей вместимостью до 800 мест. Одновременно там можно будет проводить до 5-ти различных постановок. Также в здании разместятся два репетиционных зала с возможностью проведения постановок, два холла, которые могут быть трансформированы в выставочное пространство или пространство для проведения культурно-массовых мероприятий.

Активно ведутся работы и по реконструкции бывшего кинотеатра «Россия». Здание было построено в 1963 году. Долгое время оно было заброшено. В прошлом году приступили к модернизации строения.

«Сегодня на объекте есть все необходимые материалы. Рабочие проводят отделочные работы, также ведется монтаж инженерных сетей, системы пожаротушения, электрики, сантехники», - отметил подрядчик.

После завершения строительных работ здесь разместится Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». В планах оборудовать здание сценическим пространством с поворотной сценой, зрительным залом на 218 мест. Также на площадке откроют малый зал на 85 мест, буфет, пространство для выставок.

Кроме того, планируется благоустроить расположенный рядом бульвар по ул. Чернореченской.

Продолжается в Самаре и строительство нового музейно-выставочного корпуса «Самара Космическая» с планетарием. Объект возводится на проспекте Ленина возле ракеты «Союз».

По проекту это будет пятиэтажное здание, где два этажа будут уходить вглубь под землю. Общая площадь музейного корпуса составит порядка 5,7 тысячи квадратных метра. Кровля здания также будет открыта для посетителей: там разместится площадка для наблюдений за астрономическими явлениями и планетами Солнечной системы через телескопы.

Сейчас строители ведут работы по устройству котлована, переустройству ливневой канализации, устройству крепления котлована металлоконструкциями, подготовке арматурных каркасов для монолитной плиты фундамента.

Планетарий будет иметь студию для изучения космонавтики и астрономии на 30 посадочных мест, конференц-зал, фондохранилище. Основное место займет звездный зал с 18-метровым куполом-экраном. Снаружи часть здания, включающая купол, будет напоминать одну из планет Солнечной системы.

Александр Фетисов поручил предельно четко следовать срокам проведения работ на всех объектах и придерживаться установленных графиков. 

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства СО

Теги: Самара

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