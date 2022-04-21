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Для того чтобы город приобрел по-настоящему летний вид, к работе присоединяются сотрудники «Спецремстройзеленхоз», специализирующиеся на озеленении города.



Вергинский и казацкий можжевельник, сизые и крымские ели, а также жасмин, сирень, туи, рябины и пирамидальные тополя – этими и другими видами деревьев и кустарников снабжают Самару специалисты Алексеевского питомника.



Местные зеленые насаждения высокого качества и максимально адаптированы к климатическим условиям. И причиной тому является не только строгое соблюдение агрономами всех технологий, но и особенное отношение к своим «воспитанникам».



В этом году в разных уголках Самары высадят множество молодых деревьев и кустарников. Так, на пространствах, которые благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», появятся каштаны, липы, березы, можжевельник, барбарис, кизильник и многие другие, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации