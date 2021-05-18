Я нашел ошибку
Главные новости:
Длина моста составляет 306 метров. На дороге две полосы движения, ширина каждой из которых по 3,5 метра. Также сделан тротуар шириной 1,5 метра. 
В Самарской области запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок
Благодаря нацпроекту «Производительность труда».
«Газпром газораспределение Самара»: обслуживать газовое оборудование в квартирах Жигулевска теперь будут быстрее
В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах.
В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах
Главный приз – электросамокат.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе #ЧистыеРекиГубернии
Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра.
«Театр для театра»: в театре «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов Чехова 
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.
В этом году дворы получат новый облик в Советском и Железнодорожном районе Самары
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В этом году дворы получат новый облик в Советском и Железнодорожном районе Самары

18 мая 2021 15:52
105
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.

В Самаре в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается преображение дворовых территорий. 

В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.

Так, на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021 году  планируется благоустройство следующих дворовых территорий:

ул. Гагарина, д. 7а, 9а;

ул. Революционная, д. 157, 159, 161;

ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 10, 12,

В указанных дворах будет проведен демонтаж имеющихся малых архитектурных форм и установка новых объектов для детей и спортивного отдыха, укладка покрытия, устройство тротуара, установка газонных ограждений, устройство площадок из тротуарной плитки, монтаж скамеек, посадка деревьев и кустарников. Кроме того, в одном из дворов будет отремонтирована хоккейная калда.

В этом году дворы получат новый облик и в Советском районе:

ул. Победы, д. 92б. Скоро здесь будет проведена укладка нового тротуара, обновлен внутриквартальный проезд, появится пространство для обустройства парковочных карманов и уличного освещения.

ул. 22 Партсъезда, д. 44-46. По желанию жителей во дворе будет проведено благоустройство двора, построены детская и спортивная площадки с прорезиненным антитравматическим покрытием.

Жители дворовых территорий активно включились в проектную деятельность, вносили корректировки в дизайн-проект, а теперь включаются в процессы преображения пространств.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: дворы обновление Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах.
18 мая 2021, 16:40
В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах
В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах. Благоустройство
10
Главный приз – электросамокат.
18 мая 2021, 16:33
Самарцев приглашают к участию в конкурсе #ЧистыеРекиГубернии
Главный приз – электросамокат. Общество
24
В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города. На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях.
14 мая 2021, 18:05
В Самаре началось благоустройство дворов
В 2021 году преобразится порядка 50 дворов в девяти районах города. На сегодняшний день полным ходом идут работы в 3 дворовых территориях. Благоустройство
472

В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
18 мая 2021  16:15
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
Общество
75
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
18 мая 2021  15:49
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Общество
99
«Сегодня началось движение но новому мосту через Сок, который мы строим с опережением в полтора года».
18 мая 2021  15:22
В Самарской области ведется строительство сразу трех мостов, при этом работы идут с опережением графика
Общество
128
О строительстве каких сооружений рассказал Губернатор во время Послания?
18 мая 2021  14:41
Дмитрий Азаров рассказал о том, какую работу намерено провести облправительство для улучшения экологической обстановки
Политика
166
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
18 мая 2021  14:37
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Общество
138
Весь список