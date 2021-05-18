В этом году дворы получат новый облик в Советском и Железнодорожном районе Самары

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В Самаре в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается преображение дворовых территорий.

В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.

Так, на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2021 году планируется благоустройство следующих дворовых территорий:

ул. Гагарина, д. 7а, 9а;

ул. Революционная, д. 157, 159, 161;

ул. Революционная, д. 163, ул. Аэродромная, д. 10, 12,

В указанных дворах будет проведен демонтаж имеющихся малых архитектурных форм и установка новых объектов для детей и спортивного отдыха, укладка покрытия, устройство тротуара, установка газонных ограждений, устройство площадок из тротуарной плитки, монтаж скамеек, посадка деревьев и кустарников. Кроме того, в одном из дворов будет отремонтирована хоккейная калда.

В этом году дворы получат новый облик и в Советском районе:

ул. Победы, д. 92б. Скоро здесь будет проведена укладка нового тротуара, обновлен внутриквартальный проезд, появится пространство для обустройства парковочных карманов и уличного освещения.

ул. 22 Партсъезда, д. 44-46. По желанию жителей во дворе будет проведено благоустройство двора, построены детская и спортивная площадки с прорезиненным антитравматическим покрытием.

Жители дворовых территорий активно включились в проектную деятельность, вносили корректировки в дизайн-проект, а теперь включаются в процессы преображения пространств.

Фото: пресс-служба администрации Самары