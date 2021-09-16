В Елховском районе в этом году по нацпроекту благоустроили еще два общественных пространства

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Национальный проект «Жилье и городская среда» дал возможность за последние три года благоустроить в Елховском районе четыре общественных пространства и восемь дворовых территорий. В 2021 году благоустроили еще два общественных пространства.

Большая территория, прилегающая к зданию районного Дома культуры, была обнесена красивым ограждением, протяженность которого составила почти 300 погонных метров.

Комфортнее и уютнее стал еще один объект в Елховке – это парк Ленина. Его пешеходная зона теперь сделана из брусчатки, площадь которой составила 240 кв. метров. На территории парка установлены новые светильники, сама территория ограждена.

«Сейчас в Елховском районе проживает более 9,5 тыс. человек, очень много семей с детьми. В том числе для них по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустраиваем парки, скверы, места для отдыха», - говорит глава района Наталья Павлова.

Фото: правительство СО