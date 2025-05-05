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В Большеглушицком районе по нацпроекту завершают ремонт межмуниципальной трассы

5 мая 2025 13:52
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В Большеглушицком районе по нацпроекту завершают ремонт межмуниципальной трассы

В Большеглушицком районе Самарской области в этом году завершится ремонт межмуниципальной автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» - Южный протяженностью 15 км. Работы стартовали в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и продолжаются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Дорога является единственным маршрутом движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра - села Большой Глушицы и города Самары. Ее ремонт ведется по многочисленным просьбам жителей.  

«По этой дороге жители ездят в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района - центральная больница, почта, общеобразовательная школа. Также по ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника», - говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин. 

В 2024 году подрядной организацией были выполнены работы по ремонту водопропускных труб под автомобильной дорогой, устройству дополнительных дорожных съездов, уложен нижний слой дорожной одежды.

Также в прошлом дорожном сезоне благоустроены 5 остановочных площадок и установлены новые павильоны для ожидания транспорта. В целях обеспечения безопасности дорожного движения размещены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7, установлены новые дорожные знаки. Кроме того, в составе автомобильной дороги отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую.

В этом году на объекте начаты активные работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна, а также укреплению обочин. На завершающем этапе также будет установлено барьерное и пешеходное ограждения и нанесена разметка термопластиком. Полностью завершить ремонт дороги по государственному контракту необходимо до 1 июля 2025 года.

 Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области предусмотрен ремонт 217 км дорог, в том числе 180 км – регионального значения.

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