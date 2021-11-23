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В Безенчукском районе в 2022 году появится новый сквер в частном секторе

23 ноября 2021 10:07
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В Безенчукском районе в 2022 году появится новый сквер в частном секторе

В 2021 году в Безенчуке появились новые фотолокации для жителей и гостей города. На привокзальной площади – повозка, запряженная парой скакунов реальных размеров, в сквере – ростовые фигуры героев книги «12 стульев», памятник Петру и Февронии Муромским – перед храмом в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Все эти общественные локации были преображены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

«Город становится краше на глазах, – говорит житель Безенчука Евгений Викторович. – Самим приятно ходить по его улицам и гостям показать не стыдно. Нацпроект делает свое дело».

В 2022 году преображение города продолжится благодаря нацпроекту. В планах – благоустройство 7 локаций. Самым, пожалуй, грандиозным станет благоустройство ул. Куйбышева от ул. Мамистова до ул. Кирова в Безенчуке. Широкая улица частного сектора с зеленой зоной превратится в сквер с арками, скульптурами, вазонами, скамейками, велодорожкой и тротуарами.

К лучшему изменится и территория ЗАГСа. Здесь планируется установить новые архитектурные формы, обустроить газоны, сделать тротуар. Также будет проведена система водоотведения. Отремонтируют и тротуар на ул. Тимирязева. Детская площадка и тротуары появятся на ул. Мамистова. Ждет благоустройства и сквер Пушкина. Здесь установят скульптуру, вазоны, скамейки и урны, отремонтируют тротуары.

В Екатериновке облагородят Парк культуры и отдыха. Будет обустроена площадка у сцены, появится зона со спортивными тренажерами, прибавится зеленых насаждений. Благоустройство и озеленение пройдет и на общественной территории в поселке Осинки на ул. Центральная,16.

В период с 2018 по 2021 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Безенчукском районе благоустроили 80 дворов и 18 общественных пространств.

 

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