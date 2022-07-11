В Алексеевском районе Самарской области развернулись дорожные работы по нацпроекту

64

За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Алексеевском районе впервые начался дорожный ремонт на средства нацпроекта.

Масштабные работы развернулись на 32-х километрах автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. К нормативу приводят участки трасс: «Самара – Оренбург» – Алексеевка - протяженностью 16,7 км, Подъем – Михайловка – Богдановка – Алексеевка 15 км и Богатое – «Самара – Оренбург» – Первокоммунарский – 1,2 км.

«Вот и мы дождались, когда нацпроект пришел на наши дороги. Для нас это очень важное и значимое событие. Объём очень большой, выполняются работы на 32-х километрах, в трёх направлениях от села Алексеевка», - рассказал Василий Устинов, заместитель главы муниципального района Алексеевский.

В настоящее время, наиболее активные работы ведутся на участке протяжённостью более 16 км трассы «Самара – Оренбург» – Алексеевка. Также, в составе автомобильной дороги отремонтируют два мостовых сооружения: на км 11+210 и км 15+903.

«На 65% нижний слой уже уложен. Идём с опережением графика работ. Земляные работы выполнены наполовину. Одновременно ведем ремонт двух мостовых переходов. На них поменяем асфальтобетонное покрытие, заменим барьерные и перильные ограждения», - проинформировал Дмитрий Димов, начальник участка подрядной организации.

Кроме этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, протяжённостью почти километр непосредственно в селе Алексеевке, устройство остановочных площадок и павильонов, светофоров Т7, искусственно-дорожной неровности и пешеходные ограждения, для безопасности жителей.

«Хочу выразить глубокую благодарность за содействие вот в таком важном вопросе как ремонт дорог. У нас, в отдаленном сельском районе очень давно такого не было и все жители очень довольны. У нас по этой дороге осуществляется подвоз школьников, по ней в больницу ездим в Нефтегорск, это будет хорошо для нашего туристического маршрута, приглашаем всех к нам в сентябре на ежегодные степные скачки. Ну и пешеходная зона, и обустройство территории для жителей», - поделилась Виолетта Булавина, местная жительница и активная общественница.

Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.