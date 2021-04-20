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В Алексеевском питомнике готовят саженцы для озеленения Самары

20 апреля 2021 16:39
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Здесь выращивают многочисленные виды хвойных и лиственных деревьев, в том числе крупномеры, а также кустарники.

Весна – одно из самых напряженных времен года для муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», ежегодно украшающего Самару миллионами цветов и сотнями деревьев и кустарников. В настоящее время в его Алексеевском питомнике готовят саженцы для озеленения областного центра. В период месячника по благоустройству фонду питомника уделяется повышенное внимание – планируется, что при благоприятных погодных условиях молодые насаждения «переедут» на новое постоянное «место жительства» в конце апреля – начале мая.

Этот питомник открытого типа основан в 1974 году, раскинулся в Алексеевском районе на площади порядка 40 гектаров. Здесь выращивают многочисленные виды хвойных и лиственных деревьев, в том числе крупномеры, а также кустарники. Как подчеркивают специалисты, все растения высокого качества и максимально адаптированы к нашим климатическим условиям.

«Алексеевский питомник – один из основных «доноров» для озеленения Самары. Его сотрудники вносят большой вклад в создание благоприятной окружающей среды и благоустройство областной столицы. Здесь работают специалисты высокого уровня, что доказывает качество посадочного материала», - отметил руководитель Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Усман Гафаров.

Всего в питомнике около 100 тысяч саженцев. Их возраст достигает десяти лет. При этом каждый год здесь высаживают новые растения, чтобы запас растительности не иссякал.

«На этой неделе готовим к высадке в Самаре трехметровые колоновидные туи, голубые ели и более тысячи кустарников. Чуть позже подоспеет очередь деревьев: лип, каштанов, берез, ив, боярышника», - поделился секретами главный агроном Алексеевского питомника МП «Спецремстройзеленхоз» Петр Тимофеев.

Первыми высаживают кустарники; только их в этом году более 15 видов. Далее следует высадка деревьев возрастом старше пяти лет, высотой от двух до двух с половиной метров, также из питомника доставят крупномеры – от трех до шести метров. Чтобы обеспечить стопроцентную приживаемость, перед высадкой проверяют каждое дерево – от прикорневой системы до кроны. В питомнике этот процесс сравнивают с воспитанием малышей, ведь растения также нуждаются в постоянной заботе. Здесь есть отделения для самых маленьких – «детский сад». Оттуда их переносят в школы первого года, второго, третьего и так далее.

После высадки растений на постоянные места за ними продолжают ухаживать сотрудники «Спецремстройзеленхоза». Например, «Сад памяти», расположенный возле самарского футбольного стадиона, радует глаз местных жителей ежедневно.

«На данной территории в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти», к которой присоединилась и Самара, в прошлом году было высажено 750 деревьев. Это 500 саженцев сосны, 100 лип и берез, а также 50 каштанов», - напомнил Усман Гафаров.

Ландшафтную композицию в форме крыла знаменитого штурмовика ИЛ-2, который в годы Великой Отечественной войны выпускали в Куйбышеве, удалось сохранить благодаря регулярному и кропотливому уходу.

Также стоит отметить, что в этом году Самара преобразится не только благодаря саженцам деревьев и кустарников. В ходе реализации муниципальной программы «Цветущий город» в 2021 году на территории мест общего пользования планируется устройство цветников на площади более 45 тысяч кв. м. Обновленной цветовой палитрой «заиграет» территория вдоль улично-дорожной сети, общественные пространства – скверы, бульвары, парки и набережная реки Волга.

«В частности, в 2021 году общее количество вертикальных конструкций с цветами увеличится на 71 штуку и составит 1066 штук. Здесь и конструкции в честь 60-летия первого полета человека в космос – планируется установка 108 штук, и ко Дню Победы – 245 штук. Считаем важным также установку ландшафтных скульптур на территории мест общего пользования и вдоль улично-дорожной сети – их появится 79, в том числе и на уже упомянутую выше тематику», - сообщил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин на оперативном совещании 19 апреля.

Также весной текущего года в числе первых горожан будут радовать тюльпаны, высаженные еще осенью 2020 года на площади 2,3 тысячи кв. м.

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