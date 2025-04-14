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В 2025 году в Самарской области отремонтируют более 50 км опорной сети дорог

14 апреля 2025 11:32
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В 2025 году в Самарской области отремонтируют более 50 км опорной сети дорог

В 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура будет отремонтировано 52,9 км дорог, входящих в региональную опорную сеть.

Дорогами опорной сети являются значимые и высокоинтенсивные автомобильные дороги федерального и регионального значения, с помощью которых обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств и транспортная связанность территорий страны с учетом основных социально-экономических запросов населения.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина до 2030 года в стране должно быть приведено к нормативу не менее 85% опорной сети дорог в регионах. В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 930 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги.

В перечень объектов ремонта опорной сети в этом году включены 3 участка региональных дорог:

- 5,5 км автодороги Похвистнево-Клявлино в Похвистневском районе;

- 9,96 км автодороги Богатое – «Самара – Оренбург» в Богатовском районе;

- 9 км Московского шоссе в Самаре.

На двух из вышеуказанных объектов работы уже ведутся. В рамках капремонта участка дороги Похвистнево – Клявлино осуществляются работы по уширению проезжей части с целью доведения ширины дороги до нормативных параметров.  

Дорога соединяет трассы Самара – Бугуруслан и М-5 «Урал» и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге - 7 тысяч автомобилей. С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поэтапно отремонтировано 30 из 76 км автодороги.

Также ведутся работы на Московском шоссе в Самаре. Подрядная организация приступила к фрезерованию проезжей части и в ближайшее время начнет работы по устройству асфальта. Интенсивность движения по основной самарской магистрали составляет более 95 тысяч автомобилей в сутки.

Работы по ремонту региональной трассы Богатое – «Самара – Оренбург» стартуют в ближайшее время. Дорога соединяет село Богатое с федеральной автодорогой М-5 «Урал» (подъезд к городу Оренбург). Ежедневно по ней передвигается более 21 тысячи транспортных средств.

Также в этом году запланирован ввод в эксплуатацию автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Среднесуточная интенсивность движения по «опорной» трассе составляет – 6,9 тысяч автомобилей.

По итогам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2025 уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области должен составить 83,05%.

 

 

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