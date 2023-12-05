в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов

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Традиционно в зимний период во внутригородских районах Самары проводится подготовка к новому сезону благоустройства дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году в Самаре только по нацпроекту обновлен 51 двор. В следующем году преображение дворов продолжится в аналогичном темпе.



Так, Администрацией Промышленного внутригородского района в настоящее время ведется подготовка необходимой документации для проведения электронного аукциона по выбору подрядной организации, которая займется благоустройством. В 2024 году в Промышленном районе планируется обновить 6 дворовых территорий по адресам:



ул. Демократическая, 32

ул. Ново-Вокзальная, 134

ул. Ново-Вокзальная, 136, 144

пр. Юных Пионеров, 114

ул. Свободы, 74, ул. А. Матросова, 17

ул. Ташкентская, 248



По желанию жителей во дворах обновят внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, расширят пространство для парковки автомобилей. На обновленных локациях появятся новые элементы уличной мебели и малые архитектурные формы – урны, скамейки, также на некоторых территориях установят детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием, установят ограждения.



Напомним, именно активная позиция и инициатива жителей на всех этапах преображения двора – залог позитивного результата. Горожане сами выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты. Жители совместно со специалистами создают дизайн-проект будущего двора, затем вносят свои предложения и замечания в процессе благоустройства, участвуют в приемке выполненных работ.

