в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект

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Благодаря средствам дорожного нацпроекта в 2024 году в Самаре обновят 21 объект дорожной инфраструктуры. Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, – около 26 километров.

Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших «карт» (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство – от фасада до фасада.

«Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева – определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской»,

– рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров.

При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень.

В настоящее время объявлены 2 конкурса. Документы – на площадке электронных торгов. Уже в третьей декаде января планируется заключить 2 муниципальных контракта.

С перечнем самарских объектов, запланированных к «карточному» и комплексному ремонту в рамках дорожного нацпроекта в 2024 году, можно ознакомиться здесь.