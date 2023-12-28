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В 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект

28 декабря 2023 20:09
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в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтируют 21 объект

Благодаря средствам дорожного нацпроекта в 2024 году в Самаре обновят 21 объект дорожной инфраструктуры. Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, – около 26 километров.

Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших «карт» (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство – от фасада до фасада. 

«Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева – определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской»,
 – рассказал заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров. 

При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. 

В настоящее время объявлены 2 конкурса. Документы – на площадке электронных торгов. Уже в третьей декаде января планируется заключить 2 муниципальных контракта. 

С перечнем самарских объектов, запланированных к «карточному» и комплексному ремонту в рамках дорожного нацпроекта в 2024 году, можно ознакомиться здесь.

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