В 20022 г. в Самаре ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" полностью завершен

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В Самаре ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершены, на улице Алма-Атинской и других объектах идет процедура приемки.

Так, совсем недавно окончен ремонт на улице Алма-Атинской, по которой проходит большой транспортный поток, включая грузовые машины, общественный и легковой транспорт. Работы велись на участке от Московского шоссе до улицы Стара-Загора.



Напомним также, что ремонтом дорожного полотна профильные службы не ограничились.



На участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса были проведены работы по устройству ливневого коллектора, а также по восстановлению благоустройства в зоне проведения работ.



В настоящее время в Самаре уже идет формирование перечня объектов ремонта по дорожному нацпроекту в 2023 году. Возможность работ на оставшемся участке Алма-Атинской также прорабатывается.