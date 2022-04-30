Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт и финиш — у мемориала семье Володичкиных, расположенного на улице братьев Володичкиных.
В Алексеевке пройдет областная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и памяти братьев Володичкиных
Хедлайнерами программы станут Виктория Дайнеко, Дмитрий Харатьян, группы «Фабрика» и «Рондо» с Александром Ивановым.
Марафон «ZaРоссию»:  трехчасовой концерт состоится на площади Куйбышева
Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки
Россиянам напомнили, как безопасно готовить шашлыки
Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей
Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Парк Хаус» в Самаре
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле ТЦ «Парк Хаус» в Самаре
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
18% работников Самарской области намерены пойти в отпуск в мае
В Октябрьске водитель сбил мальчика
В Октябрьске водитель сбил мальчика
В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро
В Генеральном плане Самары не будет проекта по строительству третьей линии метро
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
В Самаре обсудили вопросы организованных перевозок групп детей автобусами
В Самаре отметят международный день танца
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей

30 апреля 2022 13:52
115
Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей

В пятницу, 29 апреля, в городской думе представили обновленный проект поправок в генплан города. После обсуждения первоначального варианта из него убрали несколько пунктов. В частности власти отказались от идеи продления улицы Демократической до микрорайона Крутые Ключи. 

Эта дорога является продолжением Ново-Садовой. Она проходит от проспекта Кирова до Волжского шоссе. В первоначальном варианте карты планируемых транспортных объектов было указано, что Демократическую реконструируют и продлят от Волжского шоссе до микрорайона Крутые Ключи. Причем предполагалось обустройство двух многоуровневых развязок: на пересечении с Красноглинским шоссе и в Крутых Ключах. 

Очевидно, идея продления улицы Демократической возникла, чтобы улучшить транспортное сообщение с Крутыми Ключами. Этот микрорайон с экономжильем находится на северной окраине Самары и относится к Красноглинскому району. Население составляет более 100 тысяч человек. И транспортный вопрос — один из самых болезненных, особенно учитывая тот факт, что рядом вырос еще один микрорайон — Кошелев-парк, пишет 63.ру.

Однако жители задумку не оценили. Во время общественных обсуждений от горожан поступило очень много негативных отзывов на эту идею. Одним из главных аргументов стало сохранение лесов и дачных массивов. Вот один из отзывов:

— Категорически против строительства автодороги от Сорокиных Хуторов до Крутых Ключей! Она пройдет по нескольким дачным массивам, что послужит не только огромной вырубке леса, ухудшению экологии, но и изъятию дачных участков у очень большого количества людей!

В качестве альтернативы люди предложили заняться уже строительством магистрали Центральной и убрать светофоры с Московского шоссе.

Мнение жителей услышали. Как сообщил 63.RU глава Департамент градостроительства Самары Сергей Шанов, специалисты ведомства исключили планы по продлению улицы Демократической из карты планируемых транспортных объектов. И уже этот вариант вынесли на согласование в гордуму.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
1145
Особое внимание было уделено продвижению крупнейшего инфраструктурного объекта России – 100 километров новой дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу.
29 апреля 2022  14:57
Марат Хуснуллин и Дмитрий Азаров обсудили вопросы строительства жилья и моста через Волгу в Самарской области
581
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
29 апреля 2022  14:02
Временно ограничат движение транспорта в Самаре в связи с празднованием Первомая 
463
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
29 апреля 2022  13:43
В Самаре утвердили новый Генеральный план города
581
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
29 апреля 2022  13:04
Помощь НКО, бизнесу и землякам - Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
371
Весь список