Улицу Демократическую в Самаре не будут продлевать до Крутых Ключей

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В пятницу, 29 апреля, в городской думе представили обновленный проект поправок в генплан города. После обсуждения первоначального варианта из него убрали несколько пунктов. В частности власти отказались от идеи продления улицы Демократической до микрорайона Крутые Ключи.

Эта дорога является продолжением Ново-Садовой. Она проходит от проспекта Кирова до Волжского шоссе. В первоначальном варианте карты планируемых транспортных объектов было указано, что Демократическую реконструируют и продлят от Волжского шоссе до микрорайона Крутые Ключи. Причем предполагалось обустройство двух многоуровневых развязок: на пересечении с Красноглинским шоссе и в Крутых Ключах.

Очевидно, идея продления улицы Демократической возникла, чтобы улучшить транспортное сообщение с Крутыми Ключами. Этот микрорайон с экономжильем находится на северной окраине Самары и относится к Красноглинскому району. Население составляет более 100 тысяч человек. И транспортный вопрос — один из самых болезненных, особенно учитывая тот факт, что рядом вырос еще один микрорайон — Кошелев-парк, пишет 63.ру.

Однако жители задумку не оценили. Во время общественных обсуждений от горожан поступило очень много негативных отзывов на эту идею. Одним из главных аргументов стало сохранение лесов и дачных массивов. Вот один из отзывов:

— Категорически против строительства автодороги от Сорокиных Хуторов до Крутых Ключей! Она пройдет по нескольким дачным массивам, что послужит не только огромной вырубке леса, ухудшению экологии, но и изъятию дачных участков у очень большого количества людей!

В качестве альтернативы люди предложили заняться уже строительством магистрали Центральной и убрать светофоры с Московского шоссе.

Мнение жителей услышали. Как сообщил 63.RU глава Департамент градостроительства Самары Сергей Шанов, специалисты ведомства исключили планы по продлению улицы Демократической из карты планируемых транспортных объектов. И уже этот вариант вынесли на согласование в гордуму.