«ТеррНИИгражданпроект» распланирует Загородный парк в Самаре

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14 декабря стали известны итоги аукциона по подготовке документации по планировке территории для реконструкции «Центрального парка культуры и отдыха им. Горького (Загородного парка)» в Самаре. Победителем тендера стало «ТеррНИИгражданпроект». Информация об этом опубликована на сайте единой информационной системы закупок.

«ТеррНИИгражданпроект» предложил выполнить работы за 9,2 млн рублей, что в три с лишним раза меньше начальной цены аукциона. Она равнялась 30 млн рублей.

В аукционе приняла участие еще одна компания — «Терпланпроект». Причем она соглашалась получить за свои услуги еще более низкую сумму- 7 млн рублей.

Всего на участие в аукционе подали заявку четыре компании. «Совершенным технологиям строительства» отказали в допуске к участию. Фирма «Меридиан» не вышла на аукцион, видимо, потому что набрала рейтинг от аукционной комиссии меньше, чем ее конкуренты.

Согласно техническому заданию к контракту, площадь проектируемой территории равняется 37,5 га. Компания должна выполнить работы до 28 декабря 2021 года.

Государственное унитарное предприятие Самарской области «Институт «ТеррНИИгражданпроект» зарегистрировано в 2002 году. Основная деятельность компании — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, сообщает "Обозрение".