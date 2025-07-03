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Театр драмы в Самаре ждет реконструкция

3 июля 2025 12:13
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Театр драмы в Самаре ждет реконструкция

Стали известны подробности преображения театра драмы в Самары. Новые сроки реконструкции назвал председатель правительства региона.

«В сентябре 2025 года планируется передать в экспертизу проект реконструкции театра драмы. Завершение ремонтно-реставрационных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на второе полугодие 2028 года», — рассказал в своем телеграм-канале Михаил Смирнов.

Также он сообщил последние новости и о другом театре в областном центре:

«Степень готовности III пускового комплекса Самарского театра юного зрителя „СамАрт“ на сегодня составляет 36 %. Работы на объекте приостановлены по причине необходимости корректировки документации. Заключение государственного контракта на корректировку проектно-сметной документации запланировано на август 2025 года. В феврале 2026 года планируется заключение государственного контракта на проведение строительно-монтажных работ. В декабре 2027 года объект должен быть сдан».

О реставрации драмтеатра разговор идет несколько лет. Запланированные работы включают в себя два этапа: собственно приспособление здания к реалиям XXI века и регенерацию Пушкинских павильонов. Однако, к ним долгое время не приступали. В октябре 2024 года стало известно, что проект прошел государственную историко-культурную экспертизу. Тогда же были опубликованы и эскизы реставрации театра, пишет 63.ру.

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